V najvišjo stavbo v Pekingu trčilo manjše letalo

Kaj je bil vzrok nesreče na 109-nadstropnem nebotičniku, uradno ni znano, saj razen pričevanj očividcev uradnih sporočil ni. Prav tako ni jasno, ali je incident zahteval žrtve.

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Oblasti so na kitajskih družbenih medijih blokirale in izbrisale objave v zvezi z nesrečo. Francoska tiskovna agencija AFP navaja pričevanje očividca, ki naj bi ob vznožju stolpnice videl ostanke letala, medtem ko so novinarji agencije opazili veliko luknjo v zgornjih nadstropjih.

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Na videoposnetku, ki ga je očividec posnel iz bližnje stavbe, je bilo videti gasilska vozila, ki so brizgala vodo na dim, ki se je valil iz stolpnice, medtem ko so ostanki letala ležali na tleh ob njej. Na nekaterih fotografijah je bilo na ostankih letala mogoče prepoznati registrsko številko. Podatki o letu, dostopni na spletu, so kazali na lahko športno letalo tipa Sunward SA 60L Aurora, izdelano na Kitajskem.

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Hongkonški časopis South China Morning Post navaja pričevanje očividke, ki je dejala, da so jo iz stavbe evakuirali malo pred 18. uro po lokalnem času. Okoli nebotičnika se je zbralo veliko radovednežev, medtem ko je policija zaprla okoliške ulice. Uradniki so novinarje pozvali, naj ne fotografirajo, in jih prosili, naj zapustijo območje.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Letalo trčilo v nebotičnik v Pekingu AP

Letalo trčilo v nebotičnik v Pekingu AP

Letalo trčilo v nebotičnik v Pekingu AP

Letalo trčilo v nebotičnik v Pekingu AP

Letalo trčilo v nebotičnik v Pekingu AP

Letalo trčilo v nebotičnik v Pekingu AP

Letalo trčilo v nebotičnik v Pekingu AP











