V streljanju v nakupovalnem središču blizu Milwaukeeja ranjenih osem oseb

Preiskovalci osumljenca streljanja v nakupovalnem središču Mayfair še niso uspeli identificirati, je na novinarski konferenci v petek pozno popoldne povedal vodja policije v Wauwatosi Barry Weber . Policija je v objavi na Facebooku navedla, da je preiskava za zdaj pokazala, da streljanje ni bilo naključno, saj naj bi bila "rezultat spora" . Podrobnosti niso razkrili, zapisali pa so še, da nadaljujejo z zaslišanjem prič in poškodovancev. 24-letni Austin Seybold je v sporočilu za CNN zapisal, da se je med streljanjem zatekel v skladišče trgovine Finish Line. Seybold je še videl kupce, ki so panično tekli mimo trgovine. Zaposleni so jih nemudoma začeli zbirati in jih spravili na varno.

"Uprava Mayfair Malla je sporočila, da bo nakupovalni center v soboto zaprt. Uslužbenci organov pregona bodo ostali v nakupovalnem središču in preiskovali prizorišče,"je še dodal Weber in pojasnil, da je strelec ob prihodu policije s prizorišča že pobegnil. "V bolnišnico so prepeljali sedem ranjenih odraslih oseb in enega najstnika."Župan Wauwatose Dennis McBride je dejal, da je bilo na prizorišču približno 75 policistov in da so žrtve izven smrtne nevarnosti.

Pri nakupovalnem centru so po streljanju na Facebooku zapisali: "Razočarani in jezni smo, ker so bili naši kupci in najemniki trgovin izpostavljeni temu nasilnemu incidentu". Dodali so še, da so hvaležni policijski upravi Wauwatosa in da bodo aktivno sodelovali pri preiskavi.

Prav v tem nakupovalnem središču pa je prišlo do streljanja že februarja, ko je policist Joseph Mensah ustrelil in ubil Alvina Cola, temnopoltega 17-letnika.