V napadih na Norveškem zabodene vsaj štiri osebe, ena v kritičnem stanju

Kot poročaju tuji mediji, so osumljenca že prijeli.

Napad se je zgodil dva dni po tem, ko je Norvežan, 38-letni danski državljan Espen Andersen Braten, priznal krivdo za morilski pohod v norveškem mestu Kongsberg, ki se nahaja približno 80 kilometrov jugozahodno od Osla. Napad se je zgodil oktobra lani, umrlo je pet ljudi, štiri ženske in moški, vsi stari med 50 in 70 let. Še tri osebe so bile ranjene, vključno z enim policistom.