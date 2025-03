Izrael v Gazo znova napotil vojake, prevzema nadzor nad koridorjem Netzarim

Število zabeleženih smrtnih žrtev v Gazi je od ponedeljka opoldne do danes po ponovni okrepitvi izraelskih napadov z 48.577 naraslo na 49.547. To pomeni da je v 48 urah umrlo 970 oseb, je sporočilo ministrstva za zdravje v Gazi.

Unicef je ob tem v torkovi izjavi opozoril, da so "poročila in podobe z območja Gaze po nedavnih napadih več kot grozljive". Nekateri od napadov naj bi zadeli tudi zavetišča s spečimi otroki in družinami, kar je "še en grozljiv opomin, da nikjer v Gazi ni varno". Dodali so še, da je dostop do življenjsko pomembne pomoči v Gazo še vedno blokiran. Opozarjajo, da je od prihoda zadnjega tovornjaka s humanitarno pomočjo v Gazo minilo 16 dni, močno okrnjena je tudi oskrba s pitno vodo.

Izrael je v noči na torek kljub krhki prekinitvi ognja, ki je veljala od 19. januarja, sprožil odtlej najobsežnejši val zračnih napadov na Gazo. Za obnovo napadov so okrivili palestinsko gibanje Hamas, češ da sredi zastalih pogajanj o podaljšanju prekinitve ognja zavrača izpustitev dodatnih talcev. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da bodo vsa nadaljnja pogajanja potekala vzporedno z vojaškimi aktivnostmi.

Na družbenem omrežju je izraelska vojska sporočila, da so njene sile v zadnjih 24 urah "začele osredotočeno kopensko operacijo v središču in na jugu Gaze z namenom razširitve varnostnega območja in ustvarjanja delnega blažilnika med severom in jugom območja". Dodali so, da so v okviru operacije izraelske sile prevzele nadzor nad koridorjem Netzarim, s katerega so se v skladu s prvo fazo dogovora o prekinitvi ognja umaknile februarja.