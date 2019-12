V napadu džihadistov ubitih 35 civilistov, med njimi 31 žensk

V dvojnem napadu na mesto Arbinda v provinci Soum, ki je trajal več ur, je bilo ubitih tudi sedem vojakov in 80 pripadnikov džihadističnih skupin, je potrdila vojska Burkina Fase. "Večja skupina teroristov je istočasno napadla vojaško bazo in civilno prebivalstvo v Arbindi," so sporočilu v izjavi za javnost."Ta barbarski napad je zahteval 35 življenj civilistov, večinoma žensk,"pa je potrdil predsednik Roch Marc Christian Kabore . Med žrtvami je kar 31 žensk.

Državo, ki meji na Mali in Niger, sicer že več let pretresajo napadi skrajnežev, ki so od leta 2015, ko je celotno Sahelsko regijo prevzelo nasilje džihadističnih skupin, zahtevali več sto življenj, poroča AFP.

Torkov napad so izvedli skrajneži na motorjih, napad pa je trajal več ur, preden je vojska s pomočjo letalskih sil pregnala skrajneže. Odgovornosti za napad ni prevzela nobena skupina, a džihadisti v Burkina Fasi naj bi bili povezani predvsem z Al Kaido in Islamsko državo.

Voditelj držav skupine G5 Sahel, ki jo sestavljajo Čad, Mali, Burkina Faso, Mavretanija in Niger, so v začetku meseca pozvali k večji mednarodni podpori in sodelovanju v boju proti terorističnim skupinama v Sahelski regiji. Vse od upora skrajnih islamistov na severu Malija leta 2012 se je nasilje razširilo tudi na sosednji Niger in Burkino Faso.

Skupini nudi podporo predvsem Francija, v tej regiji je tako nastanjenih 45000 pripadnikov francoske vojske in 13.000 pripadnikov sil Združenih narodov. Zaradi nasilja je bilo v zadnjih letih po podatkih Združenih narodov samo v Burkina Fasi ubitih 700 civilistov, 560.000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove.