V napadu Hamasa oba izgubila nogo, zdaj s protezo do oltarja

Gali Segal in Ben Benjamin sta se lani jeseni zaročila po šestih letih razmerja, čez nekaj dni pa odšla na veliko zabavo, s katero sta želela proslaviti zaroko. Na koledarju je bil 7. oktober, festival pa je bil Supernova. Ko so vdrli Hamasovi borci, ju je zadela granata in oba sta ostala brez noge. A odločna sta bila, da se bosta nekoč vseeno sprehodila do oltarja. Po dolgih mesecih rehabilitacije jima je zdaj to tudi uspelo.

OGLAS

Gali Segal in Ben Benjamin sta se lani jeseni zaročila po šestih letih razmerja, čez nekaj dni pa odšla na veliko zabavo, s katero sta želela proslaviti zaroko. Na koledarju je bil 7. oktober, festival pa je bil Supernova. Ko so vdrli Hamasovi borci, ju je zadela granata in oba sta ostala brez noge. A odločna sta bila, da se bosta nekoč vseeno sprehodila do oltarja. Po dolgih mesecih rehabilitacije jima je zdaj to tudi uspelo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Televizijska postaja Keshet 12 je novembra obiskala izraelski par, ki je okreval po terorističnem napadu palestinskega odporniškega gibanja Hamas. Gali in Ben sta bila na glasbenem festivalu Supernova na jugu Izraela v bližini meje z Gazo, ko so Hamasovi borci vdrli tja ter napadli obiskovalce festivala. Spoznala sta se prek skupnih prijateljev pred šestimi leti in se zaročila le nekaj dni pred festivalom, na rejv glasbeno zabavo sta odšla prav zato, da bi proslavila zaroko. Toda dogodki 7. oktobra so njune poročne načrte zamaknili, svoj davek je vzela granata. Ko se je Gali ovedla, je začela kričati, ko je videla, da njene desne noge ni več. Ben, ki je utrpel praktično identično poškodbo, jo je skušal pomiriti, čeprav je bil tudi sam v podobnem stanju šoka. V bolnišnico so ju evakuirali v kritičnem stanju, oba sta bila prepričana, da se nikoli več ne bosta videla. "Šele takrat, ko so mojo posteljo peljali proti sobi, sem dve postelji stran zagledala Bena. Kamen se nama je odvalil od srca, ko sva ugotovila, da sva oba še živa," je Gali takrat opisala novinarjem. Kmalu sta ugotovila, da sta oba ostala brez desne noge. A sanjam o poroki se nista odrekla. "Ampak do oltarja se želiva sprehoditi, šele takrat se bova poročila," je bila odločna bodoča nevesta. Pred njima so bili dolgi meseci rehabilitacije, ovire pa sta premagovala skupaj. "Bili so dnevi, ko nisem želela videti niti lastne družine. Toda z Benom je bilo drugače, saj je prestajal enako kot jaz," Times of Israel povzema Galijino izpoved. "Taka poškodba te spremeni. Je, kot bi se še enkrat rodil, ampak kot odrasel," je dodala. Ben pa je je iskreno opisoval občutek nemoči, ko si prej vse lahko postoril sam, zdaj pa se moraš zanašati na pomoč staršev ali prijateljev: "Odvisen si od drugih. To povzroči frustracijo, ki se je sploh ne da opisati. Želiš vzeti svojo protezo in jo od jeze zlomiti."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči