V napadu islamistične skupine na srednjo šolo vsaj 25 mrtvih

Na prizorišču napada so do zdaj našli 25 trupel, še osem oseb je v kritičnem stanju. Po besedah pristojnih jih je še več pogrešanih.

Šola se nahaja tik ob meji z Demokratično republiko Kongo. Prav v smer sosednje države, na neprehodno območje nacionalnega parka Virunga, naj bi zbežali tudi napadalci. Winnie Kiiza, vplivna politična voditeljica in nekdanja poslanka iz regije, je na Twitterju obsodila "strahopeten napad". Dejala je, da so "napadi na šole nesprejemljivi in predstavljajo hudo kršitev otrokovih pravic", ter dodala, da morajo biti šole vedno "varen kraj za vsakega učenca".