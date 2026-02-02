V napadu z dronom na avtobus umrlo 12 rudarjev

Napadi so se nadaljevali v regijah blizu frontne črte, vendar so mesta, kot je prestolnica Kijev, v zadnjih nekaj dneh ostala večinoma nedotaknjena. V Moskvi sicer ne omenjajo vremenskih razmer, svojo odločitev o zaustavitvi napadov na energetsko infrastrukturo pa povezujejo kot potezo za olajšanje prihajajočih mirovnih pogajanj v Abu Dhabiju.

Po napadu na avtobus DTEK v mestu Ternivka je podjetje sprva sporočilo, da je bilo ubitih 15 rudarjev. Kasneje je število smrtnih žrtev znižalo na najmanj 12.Drugje sta bila v napadu z brezpilotnim letalom v osrednjem mestu Dnipro ubita moški in ženska. V Nikopolu je bil poškodovan 72-letni moški. Ločeno je bila v obstreljevanju v Hersonu hudo ranjena 59-letna ženska, trije drugi pa so bili poškodovani v napadu v Harkovu, so sporočili uradniki.

Moskva je januarja sprožila val ciljno usmerjenih napadov na ukrajinsko elektroenergetsko omrežje, zaradi česar so milijoni ljudi med izjemno mrzlo zimo, kjer so temperature ponekod padle pod -20 C, ostali brez ogrevanja ali elektrike, navaja BBC.

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek dejal, da se je Vladimir Putin strinjal, da bo med valom nizkih temperatur ustavil zračne napade na mesta, vključno s Kijevom. Kremelj je kasneje sporočil, da bo dogovor potekel v nedeljo.

Ukrajina je sporočila, da sodeluje s podjetjem SpaceX, da bi preprečili Moskvi uporabo satelitskega sistema Starlink za napade z droni. Na sistem se sicer močno zanaša ukrajinska vojska.

Medtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da bo drugi krog tristranskih pogovorov za končanje spopadov potekal v sredo in četrtek, namesto v nedeljo, kot je bilo načrtovano. Pogajanja o mirovnem načrtu že mesece vodijo ZDA, ključna sporna točka pa je odstopitev ukrajinskih ozemelj Rusiji, predvsem preostanka Donbasa, prav tako je sporno lastništvo nad največjo jedrsko elektrarno v Evropi, ki se nahaja v Zaporožju. Moskva trenutno nadzoruje približno petino Ukrajine, vključno z omenjeno jedrsko elektrarno.