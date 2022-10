V napadu na bar v Mehiki umrlo šest žensk in šest moških

Zvezdno državo Guanajuato je v manj kot enem mesecu pretreslo že drugo množično streljanje. V napadu so bile ranjene tri osebe, 12 pa jih je umrlo, so sporočili iz mestne vlade in dodali, da varnostni uradniki poskušajo izslediti napadalce. Umrlo je šest žensk in šest moških. Motiv za napad za zdaj še ni znan, poroča Reuters.