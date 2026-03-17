Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V napadu na bolnišnico v Kabulu naj bi umrlo več sto ljudi

Kabul, 17. 03. 2026 07.35

Avtor:
STA
Napad na bolnišnico v Kabulu

Pakistanska vojska je v ponedeljek znova napadla cilje v Afganistanu. V zračnem napadu na center za odvajanje od drog v prestolnici Kabul naj bi bilo po navedbah afganistanskih oblasti ubitih 400 ljudi, okoli 250 pa ranjenih. Afganistan odgovornost za napad pripisuje Pakistanu, ki pa to zanika.

Pakistansko ministrstvo za informiranje je na omrežju X zatrdilo, da so bili tarča napadov vojaški objekti, infrastruktura za podporo teroristom ter skladišča opreme in streliva v Kabulu ter v provinci Nangarhar na vzhodu države. Navedlo je še, da so bili napadi natančni, da bi se izognili kolateralni škodi.

Po navedbah afganistanskih oblasti pa je bila v napadu zadeta bolnišnica v Kabulu z več kot 2000 posteljami, pri čemer naj bi izbruhnil požar. Kot je na družbenem omrežju X zapisal namestnik tiskovnega predstavnika talibanov, je pri tem umrlo 400 ljudi, okoli 250 pa ranjenih.

Posebni poročevalec ZN za človekove pravice v Afganistanu Richard Bennett je v objavi na X zapisal, da je zgrožen nad najnovejšimi poročili o pakistanskih zračnih napadih v Afganistanu in posledicami, ki vključujejo civilne žrtve.

Konflikt med sosednjima državama se je februarja ponovno zaostril, ko je Pakistan Afganistan obtožil, da daje zatočišče militantnim skupinam, kar talibanska vlada zanika.

Po podatkih Misije Združenih narodov za pomoč v Afganistanu (UNAMA) je v Afganistanu zaradi spopadov, ki so izbruhnili 26. februarja, umrlo najmanj 75 ljudi, več kot 190 pa je bilo ranjenih.

Kitajska je v ponedeljek pozvala državi, naj ohranita mirno kri in se vzdržita ter čim prej začneta neposredne pogovore, v najkrajšem možnem času pa skleneta premirje.

kabul pakistan afganistan napad bolnišnica zračni napad

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573