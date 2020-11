V napadu na Dunaju najmanj trije mrtvi, Nehammer: Napadalec je simpatiziral z IS

Na jutranji novinarski konferenci je notranji minister Karl Nehammer dejal, da je bila včerajšnja noč "za Dunaj in Avstrijo najtežja v dolgem času". Po njegovih besedah so v napadu umrli najmanj trije civilisti – dva moška in ena ženska. Eden od storilcev je bil ustreljen, po Nehammerjevih besedah pa je bil simpatizer Islamske države. Napad je bil načrtovan daleč vnaprej, je še dejal avstrijski minister. Že sinoči so dunajske oblasti sicer sporočile, da je šlo za teroristični napad.

Po poročanju portala Kronen Zeitung, je bilo v napadu ranjenih še najmanj 17 ljudi, med njimi šest huje. Kot še poroča portal, je bil ustreljen tudi 28-letni policist, ki je med rutinskim pregledom po dunajskih ulicah naletel na terorista. Policist, ki je bil prepeljan v dunajsko bolnišnico, naj bi bil k sreči že izven življenjske ogroženosti.

Po besedah Nehammerja je bil napadalec oborožen z avtomatsko puško. Nosil je tudi imitacijo eksplozivnega pasu, kar naj bi kazalo na to, da je želel ustvariti paniko. Policija je že ponoči vdrla v njegovo stanovanje in ga preiskala.

Najmanj en "do zob oboroženi" napadalec pa naj bi bil še vedno na begu. Kot je že ponoči sporočila dunajska policija, so za njegovo iskanje aktivirali več kot 1000 policistov ter 150 pripadnikov specialnih enot. Oblasti pa so ljudi pozvale, naj se zadržujejo doma, predvsem naj se izogibajo 1. okrožju – območju, kjer so se zgodili napadi. Tudi pouk v dunajskih šolah danes odpade.