V napadu na Gazo več mrtvih in ranjenih v cerkvi, kjer so iskali zatočišče

Izraelske sile so v nočnem raketnem napadu poškodovale grško pravoslavno cerkev v Gazi, pri čemer je bilo po navedbah tamkajšnjih oblastih ubitih in ranjenih več ljudi. Izraelska vojska je ponoči obstreljevala tudi cilje šiitske oborožene skupine Hezbolah v Libanonu. Po več dneh medsebojnega obstreljevanja s šiitskim gibanjem Hezbolah je ob meji z Libanonom danes odredila evakuacijo mesta Kirjat Šmona na severu države. V mestu, ki je od meje oddaljeno približno dva kilometra, živi okoli 25.000 ljudi.

Po navedbah palestinskega notranjega ministrstva v Gazi je bilo v napadu na kompleks grške pravoslavne cerkve svetega Porfirija ubitih in ranjenih več razseljenih oseb, ki so tam našle zatočišče. Očividci so povedali, da je bilo v napadu poškodovano pročelje cerkve, sosednja stavba pa se je porušila.

icon-expand Palestinci med izraelskimi napadi pogosto iščejo zatočišče v cerkvah. Na fotografiji cerkev v sklopu poškodovane bolnišnice Al Ahli Arab. FOTO: AP

V izraelski vojski so za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnili, da so njihova vojaška letala napadla poveljniški in nadzorni center, od koder skrajneži izstreljujejo rakete proti Izraelu, pri tem pa je bil poškodovan tudi zid bližnje cerkve. Povedali so tudi, da so seznanjeni s poročili o žrtvah ter da o dogodku poteka preiskava.

Patriarhat grške pravoslavne cerkve v Jeruzalemu je napad ostro obsodil. "Napadanje cerkva in njihovih ustanov ter zatočišč, ki jih zagotavljajo za zaščito nedolžnih državljanov, zlasti otrok in žensk, ki so zaradi izraelskih letalskih napadov na stanovanjska območja v zadnjih 13 dneh izgubili svoje domove, je vojni zločin, ki ga ni mogoče prezreti," so zapisali v sporočilu za javnost. Izraelska vojska je preteklo noč nadaljevala tudi topniške in raketne napade na položaje proiranskega Hezbolaha in domnevne teroriste v Libanonu. Kot so sporočili, je šlo za odgovor na sredino streljanje šiitske organizacije. Po podatkih misije ZN-a v Libanonu je bil pred tem v obstreljevanju na libanonsko-izraelski meji v Libanonu ubit en človek. Odrejena evakuacija mesta s 25.000 prebivalci Po več dneh medsebojnega obstreljevanja s Hezbolahom ob meji z Libanonom pa je bila danes odrejena evakuacija mesta Kirjat Šmona na severu države. V mestu, ki je od meje oddaljeno okoli dva kilometra, živi kakih 25.000 ljudi. Izraelsko obrambno ministrstvo in vojska sta sporočila, da bodo tamkajšnje prebivalce namestili v gostišča, ki jih subvencionira država. Za evakuacijo so se odločili po več raketnih napadih Hezbolaha na sever Izraela. V Kirjat Šmoni so bili v četrtek v raketnem napadu ranjeni trije ljudje.

icon-expand Do Kirjat Šmone so rakete iz Libanona priletele tudi leta 2021 FOTO: AP

Od začetka nove vojne med Izraelom in palestinskim oboroženim gibanjem Hamas se je stanje zaostrilo tudi na meji med Izraelom in Libanonom, kjer se medsebojno obstreljujeta izraelska vojska in Hezbolah, odgovornost za nekatere napade iz Libanona, kjer živi številčna palestinska skupnost, pa je prevzel tudi Hamas. Izrael od ponedeljka evakuira prebivalstvo na severu države vzdolž meje, potem ko je po medsebojnem obstreljevanju izraelska vojska v nedeljo območje zaprla za civiliste. Na območju so razporedili rezerviste in tanke. V stopnjevanju sovražnosti na izraelsko-libanonski meji je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na libanonski strani umrlo okoli 20 ljudi. Večinoma gre za borce Hezbolaha, med žrtvami pa so tudi novinar tiskovne agencije Reuters in dva civilista. Na izraelski strani so bili ubiti najmanj trije ljudje. Strah pred razširitvijo spopadov Ameriška mornarica pa je na Rdečem morju prestregla tri raketne izstrelke iz Jemna, ki naj bi jih v smeri Izraela izstrelili iranski zavezniki Hutiji. Rušilec Carney nadzoruje Rdeče morje kot del okrepljene ameriške prisotnosti na Bližnjem vzhodu, ki jo je ukazal predsednik Joe Biden po napadih Hamasa na Izrael 7. oktobra.

Biden je v bližino Izraela poslal dve bojni skupini ladij z letalonosilkama Ford in Eisenhower, da se spopad ne bi razširil. Pentagon je v torek na morebitno napotitev v regijo pripravil 2000 vojakov.