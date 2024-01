V napadu na italijansko cerkev v Istanbulu ubit človek

Italijanski zunanji minister in podpredsednik vlade Antonio Tajani je na družbenem omrežju X sporočil, da močno obsoja napad v Istanbulu, izrazil sožalje in poudaril, da zaupa turškim oblastem, da bodo našle napadalca.

Tiskovni predstavnik vladajoče Stranke za pravičnost in razvoj Omer Celik je dejal, da sta napadalca ubila turškega državljana in da "tisti, ki ogrožajo nacionalno varnost in mir, ne bodo nikoli dosegli svojega cilja".

Nekaj pred 12. uro po lokalnem času sta v cerkev vstopila oborožena zamaskirana moška in ubila žrtev, ki se je udeležila nedeljske maše, nato pa pobegnila iz cerkve, je na družbenih omrežjih sporočil turški notranji minister Ali Yeriklaya in zapisal, da "ostro obsoja nizkoten napad" . Napad je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa obsodil tudi istanbulski župan Ekrem Imamoglu.

Po poročanju lokalnih medijev so bili v napadu poškodovani tudi drugi udeleženci nedeljske maše, česar pa turške oblasti še niso potrdile.

Motiv za napad po do sedaj znanih podatkih ni znan, sodeč po posnetkih turških televizij pa so pred cerkvijo prisotne policijske marice in medicinska vozila. Cerkev se nahaja v okrožju Sariyer ob evropski obali Bosporja, dobrih deset kilometrov od središča mesta.

Decembra lani sta turška policija in obveščevalna služba MIT izvedli več racij v Ankari in Istanbulu, v katerih sta pridržali 32 posameznikov z domnevnimi povezavami z Islamsko državo, ki so načrtovali več napadov na cerkve in sinagoge ter iraško veleposlaništvo.