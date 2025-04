V napadu na rojstni kraj Zelenskega ubitih devet otrok

Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki, ki naj bi prikazovali trupla na ulici. Eden od njih prikazuje dim, ki se dviga proti večernemu nebu, na enem pa je mogoče videti goreč avtomobil in slišati križanje ljudi v ozadju.

Raketa je po navedbah vodje mestne vojaške uprave Oleksandra Vilkula zadela stanovanjsko območje v bližini otroškega igrišča. "Projektil je eksplodiral v zraku, da bi poškodoval več ljudi ," je dejal. " Otroci so bili ubiti na igrišču ali blizu njega."

"18 ... toliko ljudi so Rusi ubili, ko so izstrelili raketo na Krivi Rog. Med njimi je bilo devet otrok, " je danes na omrežju Telegram zapisal guverner regije Dnipropetrovsk Sergij Lisak . "To je bolečina, ki je ne bi privoščil niti najhujšemu sovražniku," je dodal.

"Obstaja samo en razlog, zakaj se to nadaljuje. Rusija ne želi prekinitve ognja in mi to vidimo," je na družbenih omrežjih zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Rusko obrambno ministrstvo je v petek medtem sporočilo, da je izvedlo "natančen napad z visokoeksplozivno raketo na restavracijo", kjer da so se sestajali "poveljniki enot in zahodni inštruktorji".

"V napadu je sovražnik izgubil do 85 vojakov in častnikov iz tujih držav ter do 20 vozil," je ministrstvo sporočilo na Telegramu.

Krivi Rog, kjer se je rodil Zelenski, je redno tarča ruskih brezpilotnih letalnikov in raket. Vodja ukrajinskega vladnega centra za boj proti dezinformacijam Andrij Kovalenko pa je po poročanju AFP ocenil, da je v petek šlo za namerni napad z balistično raketo, z namenom ubiti veliko ljudi.