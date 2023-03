Vdrl v ruski bunker in naletel na tovariša, za katerega je mislil, da je mrtev

Tokratni napad na neko drugo rusko oporišče pa se je končal povsem drugače. Tai, ki je posnel napad, je v ruskem bunkerju našel človeka, za katerega je mislil, da je umrl pred dvema mesecema. "Napadli smo ruske položaje in po kratki bitki smo začeli čistiti bunker in klet. ''Ja Ukrajinec,'' je klical človek pod stopniščem. Soborcem sem preprečil, da bi vrgli granato in najprej poslal Ukrajince, da bi z njim komunicirali."

Bili so skeptični, pravi, vendar so vseeno nadaljevali s preiskovanjem prostorov. "Stopil sem na človeka in ga začel preiskovati. Obrnil sem ga s trebuha na hrbet, ko so se najine oči srečale. ''Nova Zelandija! Nova Zelandija,'' je zakričal. Pogledal sem dol in ga prepoznal. Bil je moj tovariš, za katerega sem mislil, da so ga ubili Rusi, ko so napadli njegovo hišo. Bil je močno sestradan, moral je piti hladilno tekočino za njihovo zabavo, komaj je bil videti kot človek, ki sem ga poznal pred meseci. Vendar to je najboljša stvar, ki se mi je zgodila v tej od boga pozabljeni vojni," je dejal Tai.

"Imeti priložnost rešiti svojega prijatelja je nekaj, kar se skoraj nikoli ne zgodi, vendar sem hvaležen in se počutim blagoslovljenega, da smo mu ravno mi lahko pomagali iz te peklenske luknje."

Novozelandec je povedal, da je njegov tovariš pred vojno živel v Črni gori, ob začetku ruske invazije pa se je vrnil v domovino. Na fronti sta postala prijatelja, združila pa sta jo Ukrajinčevo navdušenje nad serijo filmov Gospodar prstanov in želja po obisku Nove Zelandije.