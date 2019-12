V napadu na separatiste na jugu Jemna več mrtvih

Napad se je zgodil po koncu vojaške parade v provinci Dale, ki so jo pripravili ob sprejemu novih pripadnikov elitnega vojaškega krila Južnega prehodnega sveta. Ubiti so bili štirje otroci in trije separatistični borci. Še 21 ljudi je bilo ranjenih, so pojasnili v silah.

V raketnem napadu na elitne sile jemenske separatistične skupine Južni prehodni svet na jugu Jemna je bilo danes ubitih najmanj sedem ljudi, med njimi štirje otroci, so sporočile sile.

Odgovornost za napad so pripisali hutijskim upornikom, ki zaenkrat niso prevzeli odgovornosti. V soboto je sicer elitno vojaško krilo Južnega prehodnega sveta sporočilo, da je v Daleju sestrelilo dron Hutijev.

Separatistične elitne sile urijo in podpirajo Združeni arabski emirati, ki so ključni del vojaškega zavezništva pod vodstvom Savdske Arabije, ki se v Jemnu bori proti Hutijem. Elitne sile in Hutiji si delijo provinco Dale, kjer se strani občasno tudi spopadeta.

Avgusta so sicer med silami Južnega prehodnega sveta in mednarodno priznano jemensko vlado potekali srditi spopadi za mesto Aden, ki ga je uspelo separatistom tudi večkrat zavzeti. Novembra so podpisali dogovor o delitvi oblasti.