V napadu na središče Kijeva umrle štiri osebe

"V okrožju Ševčenkovski imamo štiri mrtve," je v sporočilu na Telegramu zapisal vodja kijevske vojaške uprave Timur Tkačenko. Dodal je, da so bili še trije ljudje v napadu ranjeni.

Nekaj ur prej je župan Kijeva Vitalij Kličko opozoril na grožnjo z balističnimi raketami in povedal, da so aktivirali zračno obrambo. Prebivalce ukrajinske prestolnice so pozvali, naj odidejo na varno.

Kasneje je Kličko sporočil, da so bila na eni od stavb v okrožju Ševčenkovski razbita okna, poškodovan pa je bil tudi vodovod. V napadih je bila poškodovana tudi postaja podzemne železnice blizu središča mesta, ki je začasno zaprta.

Po poročanju britanskega BBC gre za drugi ruski napad na Kijev s smrtnimi žrtvami letos.