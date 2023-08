V raketnem napadu na središče Černigova sedem mrtvih, poškodovanih 500 hiš

Po besedah župana mesta Oleksandra Lomaka je bila tarča napada gledališče, v katerem je potekalo srečanje izdelovalcev dronov, ki pa so se vsi pravočasno umaknili na varno. V napadu je bilo poškodovano gledališče, pa tudi glavni trg in poslopje bližnje univerze. V izjavi za britanski BBC je še izpostavil, da so se ruske sile z napadom v središču mesta sredi dneva zavedale, da bo zahteval predvsem civilne žrtve, kar je še en ruski vojni zločin.

Združeni narodi so obsodili ta "gnusen napad na glavnem trgu velikega mesta, zjutraj, ko so zunaj ljudje in ko mnogi gredo v cerkve ob verskem prazniku". Koordinatorka ZN za humanitarno pomoč v Ukrajini Denise Brown je obsodila "ponavljajoče se ruske napade na naseljena območja v Ukrajini", in opozorila, da so napadi na civiliste ali civilne objekte po mednarodnem humanitarnem pravu strogo prepovedani.

Napad je obsodila tudi generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay. Središče Černigova s tisočletno zgodovino je po navedbah ukrajinskega ministrstva za kulturo namreč kandidat za uvrstitev na Unescov seznam svetovne dediščine.

Černogiv leži okoli 50 kilometrov južno o ukrajinske meje z Belorusijo in se je doslej v veliki meri izognil večjim napadom, medtem ko glavnina spopadov poteka na vzhodu in jugu države. Ruske sile so ga nekaj časa zasedale v prvih mesecih ruske invazije na Ukrajino, ko so prodirale iz Belorusije.

Ruske sile naj bi preprečile napad z dronom na Moskvo

Medtem je ruska protiletalska obramba davi preprečila napad na Moskvo z ukrajinskim brezpilotnim letalnikom, ki ga je sestrelila na območju pred rusko prestolnico, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Dodalo je, da pri tem ni bilo ne žrtev niti gmotne škode. Nekaj časa je bil ustavljen promet na moskovskih letališčih Vnukovo in Domodedovo. O napadih z droni so poročali tudi iz drugih delov Rusije.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je bila ponoči tarča napadov ukrajinskih dronov tudi ruska regija Kursk, ki meji na Ukrajino. Po besedah guvernerja regije Romana Starovojta je dron padel na streho železniške postaje, nato pa je izbruhnil požar, ki pa so ga že pogasili. Ob strehi in fasadi železniške postaje je bila škoda povzročena tudi na prvem peronu in v čakalnici, je sporočil na družbenem omrežju Telegram.

Po njegovih navedbah je bilo v času napada v objektu 50 ljudi, pet pa jih je bilo lažje poškodovanih.

Južneje, še vedno blizu Ukrajine, v regiji Rostov, pa je ruska protiletalska obramba prestregla dva brezpilotna letalnika, je sporočil guverner regije Vasilij Golubev. Tudi tu ni bilo žrtev niti gmotne škode.