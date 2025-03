V napadu na študente v Čačku več poškodovanih

Študenti s fakultete tehničnih znanosti v Čačku, ki sodelujejo v protestih, so na družbenem omrežju v nedeljo sporočili, da jih je ponoči v središču mesta napadla večja skupina moških. V pretepu je bilo po njihovih navedbah poškodovanih pet študentov in še dve osebi, ki sta jim poskušali pomagati. Zapisali so tudi, da policija ni pravočasno ukrepala, in zahtevali pojasnilo, zakaj so "odložili slušalko, ko so jih poklicali".

Študente je po besedah njihovega odvetnika napadlo okoli 25 "odlično organiziranih in usklajenih oseb, ki so nosile črne hlače in črne jopiče", poroča portal N1 Srbija.

Policija trdi, da so takoj odšli na kraj napada. Danes je po poročanju N1 Srbija sporočila tudi, da so odkrili šest "akterjev, ki so sodelovali v pretepu". Kot so še navedli, sumijo, da so se stepli učenci srednje šle in študenti, pet ljudi pa da je bilo pri tem lažje poškodovanih.

Prebivalci Čačka so v nedeljo zvečer v odzivu na napad protestirali pred policijsko upravo in zahtevali odgovore. Naslednji shod so napovedali za danes zvečer.

Protesti so konec tedna potekali tudi v nekaterih drugih mestih po državi, danes pa že od jutra protestirajo učenci in starši v Kragujevcu.

Beograjski študenti so drevi po poročanju srbske tiskovne agencije Beta medtem napovedali shod ob 26. obletnici začetka Natovega bombardiranja Zvezne republike Jugoslavije (ZRJ).

Na današnji dan leta 1999 je zveza Nato začela zračne napade na tedanjo ZRJ zaradi razmer na Kosovu in trpljenja civilnega prebivalstva v spopadih med VJ in policijo na eni strani ter OVK na drugi. Prva bomba je padla 24. marca 1999 okoli 20. ure, napadi pa so trajali do 10. junija, ko je Slobodan Milošević pristal na pogoje ameriško-finsko-ruske pogajalske skupine.

Protesti v Srbiji potekajo od novembrskega padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, zaradi katerega je umrlo 16 ljudi. Študenti zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve nesreče, objavo vseh dokumentov o prenovi in kaznovanje odgovornih.