Ukrajina: V raketnem napadu na ukrajinsko železniško postajo najmanj 22 mrtvih

Po besedah Zelenskega so rakete zadele vagone na postaji Čaplino v vzhodni Ukrajini. Pet oseb naj bi zgorelo v vagonu, med žrtvami pa je tudi 11-letni deček, poroča BBC. "Čapline je danes naša bolečina. Skoraj je že noč, naš glavni dan, dan neodvisnosti Ukrajine, se bliža koncu, toda naša neodvisnost se nikoli ne bo končala," je po napadu dejal Zelenski in dodal, da se bo reševanje in iskanje oseb na železniški postaji nadaljevalo.

Rusija dogajanja še ni komentirala, so pa večkrat zanikali, da je med njihovimi tarčami civilna infrastruktura.