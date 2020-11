V napadu na univerzo v Kabulu ubitih 19 ljudi

Trije oboroženi napadalci so v dopoldanskih urah vdrli v prostore univerze v Kabulu, ubili so 19 ljudi. Univerzo so napadli ravno v času, ko naj bi tja prispeli vladni predstavniki na odprtje knjižnega sejma z iransko književnostjo. Ranjenih je vsaj 22 oseb, poroča BBC.

Potem ko so moški, oblečeni v vojaške uniforme, vstopili na kampus, so zavzeli položaje na eni od fakultet. Sledilo je večurno izmenjavanje ognja s pripadniki elitne enote afganistanske vojske, v katerem so bili ubiti trije napadalci. "Vpleteni so bili trije napadalci. Eden je razstrelil svoj eksploziv, dva pa so ubile varnostne sile," je po koncu napada sporočil tiskovni predstavnik afganistanskega notranjega ministrstva Tarik Arian.