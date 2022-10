V napadu na vrtec najmanj 34 mrtvih, med njimi večinoma otroci

Moški, ki ga je policija identificirala kot 34-letnega Panyo Khamrapa, je po napadu pobegnil z mesta pokola. Policija je objavila njegovo fotografijo in podatke ter pozvala vse, naj sporočijo, če ga opazijo, hkrati pa naj bodo previdni, saj je moški oborožen. Nato pa so lokalni tajski mediji sporočili, da so napadalca našli mrtvega, pred usodnim strelom pa naj bi ubil še svojo ženo in otroka.