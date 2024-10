V napadu na železniški postaji v Tel Avivu sedem mrtvih

En napadalec je začel streljati na ljudi v enem od železniških vagonov, drug moški je napad izvedel z nožem. Posnetki s kraja dokazujejo, da so žrtve ležale na tleh, tla vagona je prekrila kri.

Policija je potrdila, da so občinski varnostnik in oboroženi civilisti streljali na oba napadalca in ju "nevtralizirali", kar običajno v policijskem žargonu pomeni, da so ju ubili. Po poročanju izraelskih medijev sta bila oba napadalca Palestinca z zasedenega Zahodnega brega.

Do streljanja je sicer prišlo tik pred začetkom iranskega raketnega napada na Izrael, ko so po državi že odmevale sirene, ki opozarjajo pred nevarnostjo zračnih napadov.

Policija se je med intervencijo na železniški postaji tudi skrivala, saj so nad območjem že letele iranske rakete.