Tujina

V napadu poškodovana palača Golestan: iranska kulturna dediščina pod ruševinami

Teheran , 03. 03. 2026 10.03 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Uničena palača v Teheranu

Palača Golestan, ki je na Unescovem seznamu svetovne kulturne dediščine, je prav tako utrpela škodo v ameriško-izraelskih vojaških napadih. Fotografije prikazujejo žalostno podobo stavbe, ki je nekoč predstavljala okno v svet iransko perzijske kulturne dediščine.

Razkošna palača Golestan je mojstrovina kadžarskega obdobja, ki uteleša uspešno združitev starejših perzijskih obrti in arhitekture z zahodnimi vplivi. Obzidani kompleks, eden najstarejših sklopov stavb v Teheranu, je postal sedež oblasti kadžarske dinastije, ki je prišla na oblast leta 1779 in razglasila Teheran za prestolnico države, so zapisali pri Unescu.

Palača Golestan je bila razglašena za nacionalni spomenik v skladu z Zakonom o varstvu nacionalne dediščine. 

Palača je bila zgrajena okoli vrta z bazeni in zasajenimi površinami. Postala je središče kadžarske umetnosti in arhitekture ter predstavlja njen izjemen primer, hkrati pa ostaja vir navdiha za iranske umetnike in arhitekte vse do danes. Predstavlja nov slog, ki združuje tradicionalne perzijske umetnosti in obrti z elementi arhitekture in tehnologije 18. stoletja.

Kompleks ponazarja arhitekturne in umetniške dosežke kadžarskega obdobja, vključno z uvajanjem evropskih motivov in slogov v perzijsko umetnost.

Palača Golestan predstavlja edinstveno in bogato pričevanje o arhitekturnem jeziku in dekorativni umetnosti kadžarskega obdobja, zlasti v zapuščini Naserja ed-Dina Šaha. Odraža umetniške navdihe evropskega izvora kot ene najzgodnejših primerov prepleta evropskega in perzijskega sloga, ki je postal značilen za iransko umetnost in arhitekturo v poznem 19. in 20. stoletju. Zato lahko dele palačnega kompleksa razumemo kot izhodišče sodobnega iranskega umetniškega gibanja.

palača golestan

