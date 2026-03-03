V napadu poškodovana palača Golestan: iranska kulturna dediščina pod ruševinami

Palača Golestan je bila razglašena za nacionalni spomenik v skladu z Zakonom o varstvu nacionalne dediščine.

Razkošna palača Golestan je mojstrovina kadžarskega obdobja, ki uteleša uspešno združitev starejših perzijskih obrti in arhitekture z zahodnimi vplivi. Obzidani kompleks, eden najstarejših sklopov stavb v Teheranu, je postal sedež oblasti kadžarske dinastije, ki je prišla na oblast leta 1779 in razglasila Teheran za prestolnico države, so zapisali pri Unescu.

Palača je bila zgrajena okoli vrta z bazeni in zasajenimi površinami. Postala je središče kadžarske umetnosti in arhitekture ter predstavlja njen izjemen primer, hkrati pa ostaja vir navdiha za iranske umetnike in arhitekte vse do danes. Predstavlja nov slog, ki združuje tradicionalne perzijske umetnosti in obrti z elementi arhitekture in tehnologije 18. stoletja.

Kompleks ponazarja arhitekturne in umetniške dosežke kadžarskega obdobja, vključno z uvajanjem evropskih motivov in slogov v perzijsko umetnost.

Palača Golestan predstavlja edinstveno in bogato pričevanje o arhitekturnem jeziku in dekorativni umetnosti kadžarskega obdobja, zlasti v zapuščini Naserja ed-Dina Šaha. Odraža umetniške navdihe evropskega izvora kot ene najzgodnejših primerov prepleta evropskega in perzijskega sloga, ki je postal značilen za iransko umetnost in arhitekturo v poznem 19. in 20. stoletju. Zato lahko dele palačnega kompleksa razumemo kot izhodišče sodobnega iranskega umetniškega gibanja.