Napad pred šolo v Dublinu: ranjenih pet oseb, med njimi trije otroci

Policija je potrdila, da so bili v incidentu, ki se je zgodil malo po 13.40 po lokalnem času v severnem delu mesta, ranjeni trije majhni otroci, moški in ženska. Vse so odpeljali v različne okoliške bolnišnice, poroča Sky News.

Irska televizijska postaja RTÉ je poročala, da so bili zabodeni.

Deklica in ženska imata hujše poškodbe, druga dva otroka in moški pa lažje, so še dodali.