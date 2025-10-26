Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V napadu ruskih dronov v Kijevu trije mrtvi, ranjeni tudi otroci

Kijev, 26. 10. 2025 08.57 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
0

V napadu ruskih brezpilotnih letalnikov so bili v Kijevu ubiti trije ljudje, več pa je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Župan Vitalij Kličko je na Telegramu zapisal, da so v napadu "po predhodnih informacijah umrli trije ljudje, 27 je ranjenih". Med ranjenimi je po njegovih podatkih šest otrok.

Več eksplozij je okoli 2.35 zjutraj prebudilo ukrajinsko prestolnico Kijev. V ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki sta bili poškodovani dve visoki stanovanjski stavbi, je sporočil tamkajšnji župan Vitalij Kličko.

Deli drona so ponoči najprej padli na devetnadstropno stavbo v severovzhodnem okrožju Desnjanski, kar je zanetilo požar v stanovanjih v več nadstropjih. Kličko je ob tem dejal, da sta bili poškodovani drugo in tretje nadstropje stavbe. V istem okrožju naj bi deli brezpilotnega letalnika nato poškodovali še eno, prav tako devetnadstropno zgradbo, od koder so rešili pet ljudi, poroča STA.

Nekateri tuji mediji sicer pišejo, da je vodja kijevske mestne vojaške uprave Timur Tkačenko sporočil, da je bila v okrožju Desnjanski poškodovana 16-nadstropna stavba, kjer je nato tudi zagorelo.

Več delov je padlo tudi na 16-nadstropno stolpnico v severnem okrožju Obolonski in poškodovalo stanovanje, je dodal Kličko.

Najmanj trije ljudje so umrli, še 27 je poškodovanih, vključno s šestimi otroki.

Ukrajinski uradniki so ob tem po poročanju časnika Kyiv Independent sporočili, da je bila med napadom v mestu aktivirana zračna obramba.

Napadi so se zgodili le dan po tem, ko so bili v ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki in raketami v Kijevu po navedbah ukrajinskih oblasti ubiti štirje ljudje, približno 20 pa ranjenih.

Rusija je sicer od začetka obsežne vojaške invazije februarja 2022 z brezpilotnimi letalniki že večkrat napadla ukrajinska mesta, vključno s Kijevom. V zadnjih mesecih je ruska vojska okrepila napade tudi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, Ukrajino pa s tem prisilila k izklopom električne energije.

Kijevski župan Kličko je pred dnevi opozoril, da se ukrajinska prestolnica pripravlja na morda najzahtevnejšo zimo od začetka vojne.

Ukrajina Rusija vojna napadi
Naslednji članek

Zabava se je končala s smrtjo: 43-letnik v Zagrebu ubil prijatelja

SORODNI ČLANKI

Strateška vas Torske znova v ukrajinskih rokah, ubili 100 ruskih vojakov

EU prepoveduje uvoz ruskega plina LNG, omejuje gibanje ruskih diplomatov

V ruskih napadih umrla novinarka in snemalec, dron zadel njuno vozilo

Pokrovsk pred padcem

Trump noče 'zapravljenega srečanja' s Putinom, Madžarska nadaljuje priprave

Šest žrtev ruskih nočnih napadov na Kijev, ranjenih 21

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306