V napadu ruskih dronov v Kijevu trije mrtvi, ranjeni tudi otroci

V napadu ruskih brezpilotnih letalnikov so bili v Kijevu ubiti trije ljudje, več pa je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Župan Vitalij Kličko je na Telegramu zapisal, da so v napadu "po predhodnih informacijah umrli trije ljudje, 27 je ranjenih". Med ranjenimi je po njegovih podatkih šest otrok.

Več eksplozij je okoli 2.35 zjutraj prebudilo ukrajinsko prestolnico Kijev. V ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki sta bili poškodovani dve visoki stanovanjski stavbi, je sporočil tamkajšnji župan Vitalij Kličko. Deli drona so ponoči najprej padli na devetnadstropno stavbo v severovzhodnem okrožju Desnjanski, kar je zanetilo požar v stanovanjih v več nadstropjih. Kličko je ob tem dejal, da sta bili poškodovani drugo in tretje nadstropje stavbe. V istem okrožju naj bi deli brezpilotnega letalnika nato poškodovali še eno, prav tako devetnadstropno zgradbo, od koder so rešili pet ljudi, poroča STA.

Nekateri tuji mediji sicer pišejo, da je vodja kijevske mestne vojaške uprave Timur Tkačenko sporočil, da je bila v okrožju Desnjanski poškodovana 16-nadstropna stavba, kjer je nato tudi zagorelo.

Več delov je padlo tudi na 16-nadstropno stolpnico v severnem okrožju Obolonski in poškodovalo stanovanje, je dodal Kličko. Najmanj trije ljudje so umrli, še 27 je poškodovanih, vključno s šestimi otroki. Ukrajinski uradniki so ob tem po poročanju časnika Kyiv Independent sporočili, da je bila med napadom v mestu aktivirana zračna obramba.

