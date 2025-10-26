V napadu ruskih dronov v Kijevu trije mrtvi, ranjeni tudi otroci

Več eksplozij je okoli 2.35 zjutraj prebudilo ukrajinsko prestolnico Kijev. V ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki sta bili poškodovani dve visoki stanovanjski stavbi, je sporočil tamkajšnji župan Vitalij Kličko.
Deli drona so ponoči najprej padli na devetnadstropno stavbo v severovzhodnem okrožju Desnjanski, kar je zanetilo požar v stanovanjih v več nadstropjih. Kličko je ob tem dejal, da sta bili poškodovani drugo in tretje nadstropje stavbe. V istem okrožju naj bi deli brezpilotnega letalnika nato poškodovali še eno, prav tako devetnadstropno zgradbo, od koder so rešili pet ljudi, poroča STA.
Več delov je padlo tudi na 16-nadstropno stolpnico v severnem okrožju Obolonski in poškodovalo stanovanje, je dodal Kličko.
Najmanj trije ljudje so umrli, še 27 je poškodovanih, vključno s šestimi otroki.
Ukrajinski uradniki so ob tem po poročanju časnika Kyiv Independent sporočili, da je bila med napadom v mestu aktivirana zračna obramba.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Napadi so se zgodili le dan po tem, ko so bili v ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki in raketami v Kijevu po navedbah ukrajinskih oblasti ubiti štirje ljudje, približno 20 pa ranjenih.
Rusija je sicer od začetka obsežne vojaške invazije februarja 2022 z brezpilotnimi letalniki že večkrat napadla ukrajinska mesta, vključno s Kijevom. V zadnjih mesecih je ruska vojska okrepila napade tudi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, Ukrajino pa s tem prisilila k izklopom električne energije.
Kijevski župan Kličko je pred dnevi opozoril, da se ukrajinska prestolnica pripravlja na morda najzahtevnejšo zimo od začetka vojne.