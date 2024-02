V napadu ubitih najmanj šest kurdskih borcev, Rusi ZDA obtožili agresije

Al-Omar je največje oporišče v Siriji ameriško vodene koalicije, vključno z SDF, ki je bila ustanovljena leta 2014 za boj proti Islamski državi, potem ko so sunitski džihadisti zavzeli prostore v Iraku in sosednji Siriji.

"Milice, ki jih podpira Iran, so območja v Deir ez-Zoru pod nadzorom sirskega režima uporabile kot prizorišče za teroristični napad," so sporočili iz SDF-ja.

Ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je opozoril, da so napadi na milice, ki jih podpira Iran, začetek napada, s katerim bi oslabili zmožnost Islamskega odpora v Iraku in iranske revolucionarne garde, da še naprej napadajo ameriška oporišča in njihovo osebje. Teheran sicer trdi, da si ne želijo zaostrovanja, vendar ZDA s svojimi napadi "kršijo nacionalno suverenost Sirije, Iraka in Jemna ter poskušajo pozornost javnosti preusmeriti od osrednje palestinske krize".

Ruski veleposlanik v ZN Vasilij Nebenzija je ZDA obtožil, da kršijo mednarodno pravo in "sejejo kaos in uničenje na Bližnjem vzhodu". Dodal je, da se je nasilje ZDA in njenih zaveznikov razširilo od palestinskih ozemelj vse do Libanona, Rdečega morja in Jemna ter "izničuje mednarodna prizadevanja za ponovno vzpostavitev miru na Bližnjem vzhodu". Ob tem je vse države pozval, naj obsodijo ta "nesmiselna dejanja".

Rusija je ZDA obtožila agresije proti Iraku in Siriji, katere cilj naj bi bilj ohraniti globalno prevlado in rešiti "Bidnovo podobo" pred ameriškimi volitvami, poroča AP. Vendar so obtožbe naletele na gluha ušesa. ZDA so dejale, da njihov vojaški odziv na neupravičene napade na ameriške sile ni le zakonit, temveč se bo tudi še nadaljeval.

ZDA in Rusija ne želita stopnjevanja in širjenja vojne

Pod okriljem operacije "Inherent Resolve" je v Iraku še vedno nameščenih približno 2500 ameriških vojakov, v Siriji, kjer Bašar al Asad še vedno ne nadzoruje vseh delov države, pa približno 900. Spori po Bližnjem vzhodu se hitro širijo od začetka vojne med Izraelom in Hamasom in kažejo na vse manj predvidljive posledice za stabilnost v regiji.

Kot je pojasnil namestnik ameriškega veleposlanika Robert Wood, so imele ZDA vso pravico do samoobrambe, sprejeti ukrepi pa so bili "potrebni in sorazmerni". Varnostnemu svetu je zagotovil, da so milice, ki jih podpira Iran, več kot 165-krat napadle ameriške in koalicijske sile v Iraku, Siriji in Jordaniji, ZDA pa so zgolj odgovorile na napade.

Obe državi, tako Rusija kot ZDA, sta se sicer strinjali vsaj v eni stvari. Nobena si ne želi nadaljevanja vojne med Izraelom in Hamasom, številni drugi člani pa so izrazili bojazen pred naraščajočim konfliktom, ki je zašel onkraj meja Izraela in Gaze.

Ostre besede je namestnik ameriškega veleposlanika izmenjal tudi z iranskim veleposlanikom. ZDA so pozvale članice Sveta, zlasti tiste, ki imajo neposredne stike z Iranom, "naj pritisnejo na iranske voditelje, da omejijo svoje milice in ustavijo napade". "Prav tako bi morali pritisniti na sirski režim, da Iranu ne bi več dajal priložnosti za destabilizacijo regije," je dodal.

Namestnik iraškega veleposlanika države Abas Kadhon Obaid al Fatlavi je obsodil vse napade na iraškem ozemlju ter pozval Varnostni svet, naj zaščiti ozemeljsko celovitost držav. Veleposlanik Sirije Kusaj al Dahak je kot glavni vzrok konfliktov v regiji navedel uničujočo politiko ZDA, ki da slepo podpirajo izraelsko okupacijo Palestine. ZDA je obtožil, da si napačno razlagajo 51. člen ustanovne listine ZN, ki govori o pravici držav do samoobrambe.