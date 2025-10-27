V napadu ukrajinskih dronov poškodovan jez v ruskem Belgorodu

Poveljnik ukrajinske enote za brezpilotne letalnike Robert Brovdi je že v nedeljo potrdil napade na jez. Po njegovih besedah je odtekajoča voda iz reke Severski Donec poplavila ruske položaje v bližini vasi Grafovka, poroča dpa. Od tam reka teče na ukrajinsko ozemlje, kjer ruske čete od leta 2024 nadzorujejo ozemlje v bližini Vovčanska.
Mednarodno humanitarno pravo prepoveduje napade na jezove ali druge tovrstne objekte. Ruske enote so poleti 2023 razstrelile jez hidroelektrarne na reki Dneper v kraju Nova Kahovka, kar je povzročilo ogromen poplavni val, ki je poplavil več kot 20 krajev na jugu Ukrajine, evakuirali so okoli 17.000 ljudi.
Zelenski podprl oblikovanje načrta za mir v Ukrajini
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je podprl možnost, da bi z zavezniki oblikovali načrt za premirje v Ukrajini v nekaj kratkih točkah, po vzoru načrta za mir v Gazi, ki ga je pred mesecem dni predstavil predsednik ZDA Donald Trump. Zelenski je sicer skeptičen glede pripravljenosti Rusije na premirje.
"Odločili smo se, da bomo na tem delali v naslednjem tednu ali desetih dneh," je v danes objavljenem intervjuju za ameriški portal Axios dejal Zelenski, ki se je z zavezniki že pogovarjal o oblikovanju načrta za premirje v Ukrajini v nekaj kratkih točkah, brez veliko podrobnosti.
Predlog za načrt po vzoru tistega za mir v Gazi, ki ga je konec septembra predstavil Trump, je po navedbah Axiosa prvi podal britanski premier Keir Starmer.
Skupina več kot 30 voditeljev ukrajinskih zaveznic je o tem prejšnji teden razpravljala tudi na srečanju t. i. kontaktne skupine za Ukrajino v hibridni obliki, ki ga je iz Londona vodil Starmer
Zelenski je sicer v pogovoru za Axios dejal, da je skeptičen glede pripravljenosti ruskega predsednika Vladimirja Putina na kakršenkoli mirovni načrt.
Zavzel se je tudi za nadaljnjo krepitev pritiska na Rusijo. Podprl je sankcije, ki so jih ZDA prejšnji teden sprejele proti ruskim naftnim družbam, vendar še vedno meni, da bo za napredek v prizadevanjih za mir potrebnega še več pritiska na Putina – vključno z ameriškimi raketami dolgega dosega, s katerimi bi Ukrajina lahko napadala cilje globoko na ruskem ozemlju.
Zelenski na srečanju v Beli hiši pred 10 dnevi sicer ni uspel prepričati Trumpa v dobavo raket tomahawk in je za Axios dejal, da so bili njuni pogovori težavni. Vendar pa je Trump pokazal nekoliko več naklonjenosti do Ukrajine, medtem ko postaja vedno bolj nezadovoljen s Putinom in njegovo nepripravljenostjo na pogajanja. Do nadaljnjega je preložil oz. odpovedal tudi njuno srečanje, ki sta ga sredi meseca napovedali tako Rusija kot ZDA.