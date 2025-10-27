V napadu ukrajinskih dronov poškodovan jez v ruskem Belgorodu

V napadu ukrajinskih brezpilotnikov je bil pri ruskem mestu Belgorod blizu meje z Ukrajino pred dnevi poškodovan jez, so sporočile ruske oblasti. Gladina vode na akumulacijskem jezeru se je znižala za en meter. Guverner regije Vjačeslav Gladkov je pozval prebivalce, ki živijo pod jezom, k previdnosti. Ukrajinski predsednik Zelenski je sicer v zadnjem intervjuju podprl možnost, da bi z zavezniki oblikovali načrt za premirje v Ukrajini v nekaj kratkih točkah, po vzoru načrta za mir v Gazi. Hkrati pa je skeptičen o tem, da bi ruskega predsednika Putina zanimal kakršenkoli mirovni načrt.

Poveljnik ukrajinske enote za brezpilotne letalnike Robert Brovdi je že v nedeljo potrdil napade na jez. Po njegovih besedah je odtekajoča voda iz reke Severski Donec poplavila ruske položaje v bližini vasi Grafovka, poroča dpa. Od tam reka teče na ukrajinsko ozemlje, kjer ruske čete od leta 2024 nadzorujejo ozemlje v bližini Vovčanska. Mednarodno humanitarno pravo prepoveduje napade na jezove ali druge tovrstne objekte. Ruske enote so poleti 2023 razstrelile jez hidroelektrarne na reki Dneper v kraju Nova Kahovka, kar je povzročilo ogromen poplavni val, ki je poplavil več kot 20 krajev na jugu Ukrajine, evakuirali so okoli 17.000 ljudi.

Zelenski podprl oblikovanje načrta za mir v Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je podprl možnost, da bi z zavezniki oblikovali načrt za premirje v Ukrajini v nekaj kratkih točkah, po vzoru načrta za mir v Gazi, ki ga je pred mesecem dni predstavil predsednik ZDA Donald Trump. Zelenski je sicer skeptičen glede pripravljenosti Rusije na premirje. "Odločili smo se, da bomo na tem delali v naslednjem tednu ali desetih dneh," je v danes objavljenem intervjuju za ameriški portal Axios dejal Zelenski, ki se je z zavezniki že pogovarjal o oblikovanju načrta za premirje v Ukrajini v nekaj kratkih točkah, brez veliko podrobnosti.