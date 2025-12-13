V napadu v Siriji ubita ameriška vojaka in tolmač. Trump: Maščevali se bomo

Osrednje poveljstvo ameriške vojske (Centcom) je zatem sporočilo, da sta bila v napadu ubita dva ameriška vojaka in civilist. Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell je na družbenem omrežju potrdil, da je bil ubiti civilist ameriški tolmač. V incidentu je bil ubit tudi napadalec.

Sirska tiskovna agencija SANA je sprva poročala, da je bilo v streljanju na sirsko-ameriški konvoj med skupno patruljo v bližini mesta Palmira, ki je bilo nekoč pod nadzorom skrajne skupine Islamska država, "ranjenih več pripadnikov ameriških sil in dva pripadnika sirskih varnostnih sil" . Dodala je, da je bil napadalec ubit.

Po streljanju so ameriški helikopterji ranjene vojake evakuirali v vojaško oporišče Al-Tanf blizu sirske meje z Jordanijo in Irakom.

Po napadu se je že oglasil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki Islamski državi grozi s povračilom. "Ubiti so bili v zasedi. To je bil napad na nas in na Sirijo," je dejal in dodal: "Žalujemo za izgubo, to so odlični ljudje, trije odlični ljudje. In to je preprosto grozna stvar."

Na novinarsko vprašanje pa je kasneje dodal: "Maščevali se bomo."

Po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice s sedežem v Združenem kraljestvu je obisk ameriške delegacije v Palmiri "del ameriške strategije za širitev svoje prisotnosti v Siriji", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skupina Islamska država je nadzorovala regijo Palmira, preden jo je leta 2019 v Siriji premagala mednarodna koalicija. Kljub porazu njeni borci še naprej izvajajo občasne napade.