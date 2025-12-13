Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V napadu v Siriji ubita ameriška vojaka in tolmač. Trump: Maščevali se bomo

Damask, 13. 12. 2025 21.49 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.P.
Komentarji
0

V Siriji sta bila v napadu na konvoj ameriških in sirskih sil med skupno patruljo ubita dva ameriška vojaka in civilist. Napad je izvedel pripadnik skrajne skupine Islamska država, so sporočili v Washingtonu. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem napovedal, da se bodo ZDA za napad maščevale.

Sirska tiskovna agencija SANA je sprva poročala, da je bilo v streljanju na sirsko-ameriški konvoj med skupno patruljo v bližini mesta Palmira, ki je bilo nekoč pod nadzorom skrajne skupine Islamska država, "ranjenih več pripadnikov ameriških sil in dva pripadnika sirskih varnostnih sil". Dodala je, da je bil napadalec ubit.

Osrednje poveljstvo ameriške vojske (Centcom) je zatem sporočilo, da sta bila v napadu ubita dva ameriška vojaka in civilist. Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell je na družbenem omrežju potrdil, da je bil ubiti civilist ameriški tolmač. V incidentu je bil ubit tudi napadalec.

Napadi na Sirijo
Napadi na Sirijo FOTO: AP

Po streljanju so ameriški helikopterji ranjene vojake evakuirali v vojaško oporišče Al-Tanf blizu sirske meje z Jordanijo in Irakom.

Po napadu se je že oglasil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki Islamski državi grozi s povračilom. "Ubiti so bili v zasedi. To je bil napad na nas in na Sirijo," je dejal in dodal: "Žalujemo za izgubo, to so odlični ljudje, trije odlični ljudje. In to je preprosto grozna stvar."

Na novinarsko vprašanje pa je kasneje dodal: "Maščevali se bomo."

Po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice s sedežem v Združenem kraljestvu je obisk ameriške delegacije v Palmiri "del ameriške strategije za širitev svoje prisotnosti v Siriji", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skupina Islamska država je nadzorovala regijo Palmira, preden jo je leta 2019 v Siriji premagala mednarodna koalicija. Kljub porazu njeni borci še naprej izvajajo občasne napade.

sirija napad islamska država vojak zda
Naslednji članek

K sebi vabi sorodne duše, ki si želijo zimo preživeti v dobri družbi

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385