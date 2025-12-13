V napadu v Siriji ubita ameriška vojaka in tolmač. Trump: Maščevali se bomo

Sirska tiskovna agencija SANA je sprva poročala, da je bilo v streljanju na sirsko-ameriški konvoj med skupno patruljo v bližini mesta Palmira, ki je bilo nekoč pod nadzorom skrajne skupine Islamska država, "ranjenih več pripadnikov ameriških sil in dva pripadnika sirskih varnostnih sil". Dodala je, da je bil napadalec ubit.
Osrednje poveljstvo ameriške vojske (Centcom) je zatem sporočilo, da sta bila v napadu ubita dva ameriška vojaka in civilist. Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell je na družbenem omrežju potrdil, da je bil ubiti civilist ameriški tolmač. V incidentu je bil ubit tudi napadalec.
Po streljanju so ameriški helikopterji ranjene vojake evakuirali v vojaško oporišče Al-Tanf blizu sirske meje z Jordanijo in Irakom.
Po napadu se je že oglasil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki Islamski državi grozi s povračilom. "Ubiti so bili v zasedi. To je bil napad na nas in na Sirijo," je dejal in dodal: "Žalujemo za izgubo, to so odlični ljudje, trije odlični ljudje. In to je preprosto grozna stvar."
Na novinarsko vprašanje pa je kasneje dodal: "Maščevali se bomo."
Po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice s sedežem v Združenem kraljestvu je obisk ameriške delegacije v Palmiri "del ameriške strategije za širitev svoje prisotnosti v Siriji", poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Skupina Islamska država je nadzorovala regijo Palmira, preden jo je leta 2019 v Siriji premagala mednarodna koalicija. Kljub porazu njeni borci še naprej izvajajo občasne napade.
