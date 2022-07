V napadu z brezpilotnim letalom ubili vodjo Islamske države

Ameriška vojska je v napadu z brezpilotnim letalom ubila vodjo militantne islamistične skupine Islamska država, so sporočili iz Pentagona. Maherja Al Agala so ubili na severozahodu Sirije, med napadom pa je bil huje ranjen tudi eden izmed Agalovih tesnih sodelavcev. Smrt vodje islamistične skupine so potrdili tako sirski observatorij za človekove pravice kot tudi sirske obrambne sile, ki pa žrtev niso identificirale.

Vodjo islamistične skupine Islamska država Maherja Al Agala je ameriška vojska ubila med vožnjo z motorjem v bližini mesteca Džindajris na severozahodu Sirije. Agal je veljal za enega izmed petih glavnih voditeljev Islamske države v Iraku in Siriji, svoje delovanje pa je želel razširiti še na ostala področja. icon-expand Maherja Al Agala je ameriška vojska ubila v napadu z brezpilotnim letalom. V napadu je bil huje ranjen tudi Agalov tesni sodelavec. FOTO: AP "Odstranitev voditeljev Islamske države bo terorističnim organizacijam onemogočila nadaljnje načrtovanje in izvajanje napadov," je dejal polkovnik Joe Buccino, tiskovni predstavnik Centralnega poveljstva ZDA. V napadu, po trenutnih podatkih ameriške vojske, ni bil ranjen noben civilist. Torkov napad je bil sicer del nenehnih prizadevanj za boj proti Islamski državi. V zadnjih mesecih je v različnih delih Sirije in Iraka namreč prišlo do ponovnega oživljanja te teroristične skupine, poročajo tuji mediji. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Boj proti terorističnim organizacijam Delovna enota za boj proti Islamski državi je tako junija letos pridržala Hanija Ahmeda Al Kurdija, znanega tudi pod imenom Salim, ki je bil odgovoren za koordinacijo terorističnih dejavnosti v regiji. "Drugim je dajal navodila za izdelavo eksplozivnih naprav, podpiral je gradnjo improviziranih objektov za eksplozivne naprave in omogočal napade na ameriške in partnerske sile," so sporočili iz delovne enote. PREBERI ŠE IS privržence poziva, da čas ukrajinske vojne izkoristijo za napade v Evropi Februarja letos pa je bil med ameriškim protiterorističnim napadom v Siriji ubit eden izmed vodij Islamske države Abu Ibrahim Al Hašemi Al Kuraši. Ta operacija velja za največji ameriški napad v Siriji; od misije leta 2019, v kateri je bil ubit prejšnji vodja Abu Bakr Al Bagdadi. V prejšnjem letu je ameriška vojska napadla in ubila tudi več vidnejših pripadnikov teroristične skupine Al Kaide, med drugim voditelja organizacije Abdula Hamida Al Matarja in Musaba Kinana.