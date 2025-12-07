V napadu z droni na vrtec in bolnišnico v Sudanu več deset mrtvih

Kot je za AFP pojasnil lokalni uradnik, so paravojaške Sile za hitro podporo (RSF) z droni najprej napadle vrtec, nato bolnišnico, pozneje pa so tudi izvedli napad, ko so ljudje reševali otroke. Po navedbah zunanjega ministrstva, ki je povezano z vojsko, je bilo skupno ubitih 79 ljudi, od tega 43 otrok.

Sklad ZN za otroke (Unicef) je medtem sporočil, da je bilo v napadu ubitih več kot deset otrok, starih od pet do sedem let. "Ubijanje otrok v njihovi šoli je grozljiva kršitev pravic otrok," je še dejal predstavnik Unicefa za Sudan Sheldon Yett in pozval vse strani, naj ustavijo napade in omogočijo dostop humanitarni pomoči.