V napadu z droni na vrtec in bolnišnico v Sudanu več deset mrtvih

Kartum, 07. 12. 2025 09.33 | Posodobljeno pred 45 minutami

V napadu z droni v sudanski zvezni državi Južni Kordofan sta bila zadeta vrtec in bolnišnica, so sporočile lokalne oblasti. Napad, ki se je odvil v četrtek, je po njihovih navedbah terjal več deset smrtnih žrtev. Odgovornost zanj pa pripisujejo paravojaškim Silam za hitro podporo.

Kot je za AFP pojasnil lokalni uradnik, so paravojaške Sile za hitro podporo (RSF) z droni najprej napadle vrtec, nato bolnišnico, pozneje pa so tudi izvedli napad, ko so ljudje reševali otroke. Po navedbah zunanjega ministrstva, ki je povezano z vojsko, je bilo skupno ubitih 79 ljudi, od tega 43 otrok.

Sklad ZN za otroke (Unicef) je medtem sporočil, da je bilo v napadu ubitih več kot deset otrok, starih od pet do sedem let. "Ubijanje otrok v njihovi šoli je grozljiva kršitev pravic otrok," je še dejal predstavnik Unicefa za Sudan Sheldon Yett in pozval vse strani, naj ustavijo napade in omogočijo dostop humanitarni pomoči.

Državljanska vojna med sudansko vojsko in silami RSF je izbruhnila aprila 2023. Konflikt je doslej zahteval več deset tisoč življenj, razseljenih je okoli 13 milijonov ljudi. Združeni narodi so dogajanje v državi večkrat označili za eno najhujših humanitarnih kriz na svetu.

