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V napadu z nožem na postaji v New Yorku šest ranjenih

New York, 08. 06. 2026 10.53 pred 25 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA M.S.
Napad z nožem v New Yorku

V nedeljo zvečer je bilo v napadu z nožem na postaji Penn Station v New Yorku ranjenih šest ljudi, med njimi je eden dobil resne poškodbe, so sporočile oblasti. Osumljenca za dejanje so aretirali. Napad se je zgodil v času, ko se ameriška metropola pripravlja na finalno tekmo košarkaške lige NBA in le nekaj dni pred svetovnim nogometnim prvenstvom.

Newyorški župan Zohran Mamdani je na družbenem omrežju X sporočil, da je bilo zabodenih šest ljudi in da je domnevni storilec v priporu. Pri tem je obsodil "nesprejemljivo nasilje".

Po županovih besedah je posredovala policija nacionalnega železniškega podjetja Amtrak, da bi ustavila napadalca.

Okoliščine napada za zdaj še niso povsem jasne. Po besedah mestnega revizorja Marka Levinea naj bi bil osumljenec "čustveno moten brezdomec".

Guvernerka zvezne države New Yorka Kathy Hochul je napad opisala kot "dejanje grozljivega nasilja" in ob tem zatrdila, da si Newyorčani zaslužijo, da se počutijo varne, kamor koli gredo.

Napad z nožem
Napad z nožem
FOTO: AP

Incident se je zgodil na postaji Penn Station v središču Manhattna, enem prometno najbolj obremenjenih železniških in podzemnih središč v državi, ki ga v povprečju uporablja približno 600.000 potnikov na dan. Nahaja se v bližini dvorane Madison Square Garden, kjer bo drevi po krajevnem času tretja tekma finala severnoameriške profesionalne lige NBA med New York Knicksi in San Antonio Spursi, ogledal pa naj bi si jo tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Stadion MetLife, ki se nahaja zunaj mesta v sosednji zvezni državi New Jersey, pa bo v soboto gostil svojo prvo tekmo svetovnega prvenstva v nogometu 2026, ki ga gostijo ZDA, Kanada in Mehika. Pred obema dogodkoma so v New Yorku močno poostrili varnost, še posebej okoli stadiona, še navaja AFP.

Prenose košarkaških tekem na velikih zaslonih, ki so jih mestne oblasti sprva načrtovale, so odpovedali, potem ko se je v petek zvečer med praznovanjem druge zmage Knicksov v finalu lige NBA zgodilo nekaj incidentov.

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KOMENTARJI2

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CorbaMorba
08. 06. 2026 11.19
Valda prvi komentar o županu : D Medtem je statistično kriminal dnevno in mesečno v upadu.
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0 0
luckyss.1
08. 06. 2026 11.03
Župan new Yorka mora biti vesel.
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