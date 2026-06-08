V napadu z nožem na postaji v New Yorku šest ranjenih

Newyorški župan Zohran Mamdani je na družbenem omrežju X sporočil, da je bilo zabodenih šest ljudi in da je domnevni storilec v priporu. Pri tem je obsodil "nesprejemljivo nasilje".

Po županovih besedah je posredovala policija nacionalnega železniškega podjetja Amtrak, da bi ustavila napadalca.

Okoliščine napada za zdaj še niso povsem jasne. Po besedah mestnega revizorja Marka Levinea naj bi bil osumljenec "čustveno moten brezdomec".

Guvernerka zvezne države New Yorka Kathy Hochul je napad opisala kot "dejanje grozljivega nasilja" in ob tem zatrdila, da si Newyorčani zaslužijo, da se počutijo varne, kamor koli gredo.