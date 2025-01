Na Slovaškem dijak v šoli z nožem ubil dve osebi

"18-letni dijak, ki je osumljen storitve hudega kaznivega dejanja [...] je bil pridržan zelo kmalu po incidentu," je po navedbah francoske tiskovne agencija AFP slovaška policija zapisala na Facebooku. Dve osebi sta umrli, še ena je v kritičnem stanju, poroča tvnoviny. Poškodovane so prepeljali v bolnišnico v kraju Poprad.

Kot je pojasnil slovaški notranji minister Matuš Šutaj Eštok, je dijak zabodel učiteljico in sošolce. Minister je napad obsodil in izrazil sožalje družinam žrtev. Po napadu so takoj zaprli ceste v okolici šole, na kraju pa je več reševalnih in policijskih ekip. "Sprejeli smo vse ustrezne ukrepe, da smo zagotovili javno varnost," je dodala slovaška policija.

Po poročanju portala tvnoviny, naj bi dijak na šoli danes opravljal izpite, da bi se lahko prešolal na drugo gimnazijo. Na šoli, kjer je izvedel napad, naj bi svojim sošolcem v preteklosti že grozil.

Spišska Stara Ves ima okoli 2000 prebivalcev in leži blizu poljske meje.