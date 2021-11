V napadu z nožem na vlaku v Nemčiji več ranjenih

Na hitrem vlaku med mestoma Regensburg in Nürnberg na jugu Nemčije je bilo v napadu z nožem ranjenih več ljudi, je sporočila lokalna policija. Kot so dodali, je bil napadalec aretiran in "nevarnosti ni več". Šlo naj bi za 27-letnika arabskega porekla. Ozadje napada za zdaj sicer še ni znano.

Policija je nujen klic z vlaka sprejela ob 9.20 in je zdaj na prizorišču napada. Vlak Intercity Express trenutno stoji v kraju Seubersdorf, je pred tem sporočil predstavnik zvezne policije. Po neuradnih informacijah nemškega časnika Bild gre za 27-letnika arabskega porekla. Imel naj bi psihične težave. Za zdaj se preiskovalci ne nagibajo k temu, da bi šlo za teroristični napad, pišejo nemški mediji. Tiskovni predstavnik nemškega železniškega operaterja Deutsche Bahn je potrdil, da je linija Regensburg–Nürnberg od približno 9. ure zaprta.