V napadu z nožem umrla mlada bančnica, ki se je ravno vrnila s porodniške

Napad, ki je bil po ocenah policije naključen in neizzvan, se je zgodil sredi dneva v živahnem središču Manhattna.

Napadalka, 49-letna Pamela Cisneros, je v nekem trenutku iz nakupovalne vrečke potegnila dva noža. Najprej je zabodla 68-letnega moškega, nato pa še 32-letno žensko. Slednja je v napadu umrla, moški pa je v stabilnem stanju.

Ko je policija prispela na kraj, so našli 49-letnico, ki je vihtela dva velika noža in se pomikala proti policistom. Uporabili so električni paralizator, a se je še vedno upirala in ni želela odložiti noža. Policistom je prav tako grozila, da jih bo ubila, nakar so jo ustrelili. Napadalka je sicer imela dokumentirano zgodovino duševnih težav.