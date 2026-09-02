V napadu z nožem umrla mlada bančnica, ki se je ravno vrnila s porodniške

Napad, ki je bil po ocenah policije naključen in neizzvan, se je zgodil sredi dneva v živahnem središču Manhattna.
Napadalka, 49-letna Pamela Cisneros, je v nekem trenutku iz nakupovalne vrečke potegnila dva noža. Najprej je zabodla 68-letnega moškega, nato pa še 32-letno žensko. Slednja je v napadu umrla, moški pa je v stabilnem stanju.
Ko je policija prispela na kraj, so našli 49-letnico, ki je vihtela dva velika noža in se pomikala proti policistom. Uporabili so električni paralizator, a se je še vedno upirala in ni želela odložiti noža. Policistom je prav tako grozila, da jih bo ubila, nakar so jo ustrelili. Napadalka je sicer imela dokumentirano zgodovino duševnih težav.
Policija je žrtev napada identificirala kot 32-letno Erin Piacenti, ki je bila podpredsednica oddelka za izbor podjetij in konflikte v Bank of America.
"Šokirani in globoko žalostni smo zaradi tragične izgube naše sodelavke. Bila je cenjena sodelavka, ki jo bomo zelo pogrešali. Sočustvujemo z njeno družino in vsemi njenimi najdražjimi," je v torek sporočila ameriška banka.
Manhattanska pisarna Bank of America se sicer nahaja le streljaj od Times Squara, v parku One Bryant.
Piacentijeva je diplomirala iz prava na Pravni fakulteti Fordham, kjer je diplomirala leta 2021 skupaj z možem Frankom. Pravna fakulteta Fordham je v izjavi sporočila, da jih je njena smrt strla.
Po poročanju New York Times se je Piacentijeva pred kratkim vrnila s porodniškega dopusta nazaj v službo, le štiri dni pred napadom pa je objavila fotografijo s svojim dojenčkom in možem in se zahvalila delodajalcu za pet mesecev dopusta, da je lahko skrbela za svojo novorojeno hčerko. Z možem sta pred dnevi praznovala drugo obletnico poroke.
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