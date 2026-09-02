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V napadu z nožem umrla mlada bančnica, ki se je ravno vrnila s porodniške

New York, 02. 09. 2026 07.40 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
M.S.
Erin Piacenti

Newyorška policija je identificirala žrtev torkovega napada z nožem na Times Squaru. Zaradi hudih poškodb je umrla 32-letna Erin Piacenti, podpredsednica Bank of America, ki se je pred kratkim vrnila s porodniškega dopusta. Policija je napadalko, ki je poleg 32-letnice zabodla še 68-letnega moškega, ubila na kraju dogodka.

Napad, ki je bil po ocenah policije naključen in neizzvan, se je zgodil sredi dneva v živahnem središču Manhattna.

Napadalka, 49-letna Pamela Cisneros, je v nekem trenutku iz nakupovalne vrečke potegnila dva noža. Najprej je zabodla 68-letnega moškega, nato pa še 32-letno žensko. Slednja je v napadu umrla, moški pa je v stabilnem stanju.

Ko je policija prispela na kraj, so našli 49-letnico, ki je vihtela dva velika noža in se pomikala proti policistom. Uporabili so električni paralizator, a se je še vedno upirala in ni želela odložiti noža. Policistom je prav tako grozila, da jih bo ubila, nakar so jo ustrelili. Napadalka je sicer imela dokumentirano zgodovino duševnih težav.

Policija na kraju zločina.
Policija na kraju zločina.
FOTO: Profimedia

Policija je žrtev napada identificirala kot 32-letno Erin Piacenti, ki je bila podpredsednica oddelka za izbor podjetij in konflikte v Bank of America.

"Šokirani in globoko žalostni smo zaradi tragične izgube naše sodelavke. Bila je cenjena sodelavka, ki jo bomo zelo pogrešali. Sočustvujemo z njeno družino in vsemi njenimi najdražjimi," je v torek sporočila ameriška banka.

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Manhattanska pisarna Bank of America se sicer nahaja le streljaj od Times Squara, v parku One Bryant.

Piacentijeva je diplomirala iz prava na Pravni fakulteti Fordham, kjer je diplomirala leta 2021 skupaj z možem Frankom. Pravna fakulteta Fordham je v izjavi sporočila, da jih je njena smrt strla.

Po poročanju New York Times se je Piacentijeva pred kratkim vrnila s porodniškega dopusta nazaj v službo, le štiri dni pred napadom pa je objavila fotografijo s svojim dojenčkom in možem in se zahvalila delodajalcu za pet mesecev dopusta, da je lahko skrbela za svojo novorojeno hčerko. Z možem sta pred dnevi praznovala drugo obletnico poroke.

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KOMENTARJI14

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Astalaviva1958
02. 09. 2026 08.33
Elita je vedno več na tarči...tak ko oni frajer pharma šef pred časom ko je hodil po mestu kot puran dokler ga ni tip vstrelil. Nič ti ne pomaga denar...v grob si ga pa tudi neboš nesel.
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-3
1 4
Tici 007
02. 09. 2026 08.58
Pa mogoče obisk osnovne šole ne bi škodil. Kakšen tečaj pravopisa.
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0 0
Ganymede
02. 09. 2026 08.26
Ti bančniki bodo vse bolj na udaru, karma je vse.
Odgovori
-2
2 4
BrainDance
02. 09. 2026 08.12
Hormoni?
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+1
3 2
Smartone
02. 09. 2026 08.41
kakšni hormoni??? čim preberete besedno zvezo "ženska po porodu" kričite hormoni preden sploh preberete članek. Zarad hormonov verjetno ni nastavila napadalki..
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+2
2 0
ramstein
02. 09. 2026 08.10
Osnovna napaka je, da dovolijo, da se tako duševno moteni ljudje prosto svobodno gibljejo v javnosti. Zaprti oddelki umobolnic ne obstajajo brez razloga.
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+7
7 0
Smartone
02. 09. 2026 08.39
ja, ampak niso zapori, tam ne morejo bit ljudje doživljajsko. ponavadi so par tednov ali mesecev
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-1
0 1
Clovek_002
02. 09. 2026 08.08
A vam je zmanjkalo groznih in bombastičnih zgodb za naslovnico iz Slovenije in Evrope?
Odgovori
+2
2 0
IceFashion
02. 09. 2026 08.07
It's them again...
Odgovori
+4
4 0
severnik
02. 09. 2026 08.05
Zakaj dajeto to fotografijo gor? Je pa dejstvo, da je najprej eno osebo ranila, drugo ubila, sledil je še napad na policaja, ki je sprožil... nič posebnega.
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+4
4 0
bibaleze
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