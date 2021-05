V napadu z nožem v Amsterdamu en mrtev, več ranjenih

Policija se je sprva odzvala na prijavo enega napada z nožem, a je na kraju postalo jasno, da so se v neposredni bližini zgodili še štirje enaki incidenti. Na območje so prihitele reševalne službe, v parku nedaleč od znanih muzejev Van Gogh in Rijksmuseum sta pristala dva helikopterja. Od skupno petih žrtev je ena umrla, preostale štiri so prepeljali v bolnišnico.

Po napadih so policisti na prizorišču, kjer se nahajajo številni bari in restavracije, ki so bili sicer zaradi omejitvenih ukrepov zaprti, prijeli 29-letnika. Kot je v izjavi še sporočila policija, puščajo odprte vse možnosti, a trenutno ni znakov, da bi bil vključen terorističen motiv.

Nizozemska je v zadnjih letih utrpela več terorističnih napadov, vključno z napadom z nožem na dva ameriška turista leta 2018 v Amsterdamu.

Obenem pa v mestu v zadnjem času beležijo porast kriminala. Prav v začetku tega tedna se je v Amsterdamu zgodil oborožen rop kombija z denarjem, v katerem je bil osumljenec po begu pred policijo ubit.