V napadu z nožem v New Yorku umrli štirje družinski člani, tudi dva otroka

Na novinarski konferenci je policija potrdila, da je okoli 5. ure zjutraj (po lokalnem času) prejela klic "mlade osebe, ki je povedala, da njen bratranec ubija njene družinske člane", poroča BBC.

Na kraj dogodka so poslali dva policista, ki sta naletala na moškega, ki je hišo zapuščal s prtljago v rokah. Ko sta ga policista skušala ogovoriti, je moški izvlekel nož in enega policista zabodel v predel vratu in prsi, drugega pa v glavo. Enemu od policistov je nato uspelo izvleči orožje, s katerim je ustrelil osumljenca.

Osumljenca so odpeljali v bolnišnico, a so ga ob prihodu razglasili za mrtvega. Policija je pred hišo našla 11-letnico, ki so jo ravno tako odpeljali v bolnišnico, a je pozneje podlegla poškodbam.

Po prihodu gasilcev so v hiši, v kateri je izbruhnil požar, našli trupla še treh oseb, in sicer 12-letnega dečka, 44-letne ženske in moškega v 30. letih. V bolnišnico pa so z več vbodnimi ranami odpeljali 61-letno žensko.

Policija meni, da so vse žrtve umrle zaradi vbodnih ran. Napadalca je identificirala kot 39-letnega Courtneyja Gordona, ki je bil že enkrat aretiran zaradi nasilja v družini.