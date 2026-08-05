Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V napadu z nožem v središču Londona ranjeni štirje moški

London, 05. 08. 2026 15.57 pred 20 minutami 1 min branja 2

Avtor:
L.M. STA
Po napadu z nožem v Londonu

V središču Londona je bilo v napadu z nožem ranjenih več ljudi. Policija je v povezavi z napadom aretirala žensko, poročajo britanski mediji. Incident se je zgodil v Covent Gardnu, priljubljeni destinaciji med turisti v središču britanske prestolnice.

Za napad je osumljena 47-letna ženska, žrtve pa naj bi bili štirje moški, stari med 34 in 52 let, je poročal Sky News. Policija jo je aretirala zaradi suma posedovanja nevarnega orožja in povzročitve telesnih poškodb, trenutno pa ostaja v priporu.

Čeprav je preiskava še v zgodnji fazi, naj bi bil incident "povezan z duševnim zdravjem," je sporočila policija. Kot je dodala, so policisti na kraju dogodka zasegli škarje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Londonska reševalna služba je sporočila, da je na kraju dogodka oskrbela štiri moške, ki so jih zaradi vbodnih ran odpeljali v bolnišnico. Vse štiri so po nujnem posredovanju prepeljali v specializirani travmatološki center, policija pa za zdaj ni razkrila, kako hude so njihove poškodbe, navaja The Guardian.

London napad Covent Garden nož

Moderna začela prvo fazo testiranja cepiva proti nevarnemu sevu ebole

Vplivneža ustrelili med prenosom v živo na TikToku

24ur.com V Angliji po napadu z nožem izbruhnili nasilni izgredi, ranjeni policisti
24ur.com V središču Londona zabodli dva policista
24ur.com V Dublinu več napadov z nožem
24ur.com Britanska policija aretirala štiri osebe
24ur.com Po napadu z nožem na ulicah Dublina izbruhnili nemiri
24ur.com Napad s samostrelom: policisti prijeli osumljenca za trojni umor
24ur.com Je policija pomotoma ustrelila eno od dveh žrtev napada v Manchestru?
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anonymus3579
05. 08. 2026 16.41
Medicinska sestra oz. Inžinjerka
Odgovori
+3
3 0
slayer2
05. 08. 2026 16.43
Negovalka,pa to 😂😂😂
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Kam z otroki v tej vročini? Na štirih ljubljanskih kopališčih vas čaka brezplačen vstop
Pretresljiva zgodba mamice: zaradi otroka je odložila zdravljenje raka
Pretresljiva zgodba mamice: zaradi otroka je odložila zdravljenje raka
Poletni nosečniški stil: navdih za vroče dni
Poletni nosečniški stil: navdih za vroče dni
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka potrdila razhod z dolgoletnim partnerjem
Hči slavnih staršev ukradla vso pozornost, lepoto je podedovala po mami
Hči slavnih staršev ukradla vso pozornost, lepoto je podedovala po mami
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Pred vsemi je razkrila nekaj, kar bi moralo ostati zasebno
Pred vsemi je razkrila nekaj, kar bi moralo ostati zasebno
vizita
Portal
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan plavate 20 minut? Učinki, ki jih morda ne pričakujete
Zakaj preveč počitka ni vedno koristno
Zakaj preveč počitka ni vedno koristno
Ali lahko klimatska naprava vpliva na krvni tlak? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se dogaja s telesom
Ali lahko klimatska naprava vpliva na krvni tlak? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se dogaja s telesom
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
cekin
Portal
Kovanec za 5 evrov prodajajo za več kot 60 evrov: navijači in zbiratelji ga že iščejo
Novi trend zaradi dragih najemnin
Novi trend zaradi dragih najemnin
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
moskisvet
Portal
Slovenska pevka si je zategnila vozel na kopalkah in dvignila temperaturo
'Bra doping' pretresa kolesarstvo: lahko dodatek v nedrčku prinese zmago?
'Bra doping' pretresa kolesarstvo: lahko dodatek v nedrčku prinese zmago?
'Rekli so mi, da sem debela': Georgina se je zaupala Ronaldu, njegov odgovor je navdušil
'Rekli so mi, da sem debela': Georgina se je zaupala Ronaldu, njegov odgovor je navdušil
Spletna ljubezen ga je stala 18 tisočakov
Spletna ljubezen ga je stala 18 tisočakov
dominvrt
Portal
Zvezdnica med čiščenjem razkrila trend, ki osvaja sodobne domove
Pes ne renči? To še ne pomeni, da je miren
Pes ne renči? To še ne pomeni, da je miren
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Teh stvari nikoli ne postavljajte ob štedilnik, če želite varnejšo kuhinjo
Teh stvari nikoli ne postavljajte ob štedilnik, če želite varnejšo kuhinjo
okusno
Portal
Poletna dobrota, ki zlahka zasenči navadne palačinke
Ne drobtine ali jajce: to je ključna sestavina za bolj mehke in sočne mesne polpete
Ne drobtine ali jajce: to je ključna sestavina za bolj mehke in sočne mesne polpete
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
voyo
Portal
Kung fu panda
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Diddy: Vsem na očeh
Diddy: Vsem na očeh
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881