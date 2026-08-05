V napadu z nožem v središču Londona ranjeni štirje moški

Za napad je osumljena 47-letna ženska, žrtve pa naj bi bili štirje moški, stari med 34 in 52 let, je poročal Sky News. Policija jo je aretirala zaradi suma posedovanja nevarnega orožja in povzročitve telesnih poškodb, trenutno pa ostaja v priporu.

Čeprav je preiskava še v zgodnji fazi, naj bi bil incident "povezan z duševnim zdravjem," je sporočila policija. Kot je dodala, so policisti na kraju dogodka zasegli škarje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Londonska reševalna služba je sporočila, da je na kraju dogodka oskrbela štiri moške, ki so jih zaradi vbodnih ran odpeljali v bolnišnico. Vse štiri so po nujnem posredovanju prepeljali v specializirani travmatološki center, policija pa za zdaj ni razkrila, kako hude so njihove poškodbe, navaja The Guardian.