V naravnem parku na Hrvaškem krivolovci pokončali izjemno redki ptici

Klavžarji (Geroniticus eremita) so zaradi izgube naravnega okolja in krivolova popolnoma izginili iz Evrope že pred približno 200 leti. V začetku 21. stoletja je bilo samo še med 200 in 250 klavžarjev na območju severne Afrike in Bližnjega vzhoda, na svoji spletni strani navaja okoljevarstveno združenje Biom.

Leta 2014 so zagnali projekt za ponovno naselitev klavžarjev v naravno okolje v Avstriji, Nemčiji in Španiji. Eden od ciljev projekta, v katerem je trenutno 140 klavžarjev, je tudi urjenje ptic za selitev v toplejša območja v Italiji in potem njihovo vrnitev. Med drugim mlade ibise učijo migracij tako, da jih do toskanskega rezervata vodijo z jadralnimi padali. Spremljajo jih tudi z gps sledilci.