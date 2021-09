Skrivnostna izginotja v parkih: še vedno pogrešana tudi 22-letna Gabby Petito

16. septembra so poročali o dveh pogrešanih kajakaših na območju jezera Pictured Rocks v Michiganu. Medij MLive je poročal, da so v petek našli eno truplo, Associated Press pa je v soboto poročal, da so našli še drugo. Prejšnji konec tedna so uradniki naznanili, da je pogrešan 31-letni Joel Thomazin iz Kalifornije. S pohodniškega izleta v narodnem parku Yosemite bi se moral vrniti 9. septembra, kar se ni zgodilo.

V narodnih parkih po vsej državi je od 12. septembra izginilo še več ljudi. Nekatere so našli žive, drugi niso imeli te sreče. Oblasti v narodnem parku Grand Canyon so v petek našle 66-letnika, potem ko je bil pogrešan skoraj en teden. Uradniki v Washingtonu medtem iščejo 26 -letnega Jerrena Fisherja , ki bi se moral s pohoda v Olimpijskem narodnem parku vrniti 12. septembra.

Leta 2019 je v narodnem parku Rocky Mountain National Park izginil takrat 70-letni James Pruitt. 28. februarja je odšel na enodnevni pohod, 3. marca pa je varnostnik v parku našel njegovo vozilo, ki ni imelo dovolilnice.

Ko so stopili v stik z njegovo družino, je ta dejala, da v parku ni nameraval prenočiti. Služba nacionalnega parka je začela obsežno iskalno akcijo. Zaradi pomanjkanja namigov in ekstremnih zimskih razmer so iskanje 11. marca 2019 omejili, kasneje pa neuspešno izvedli še dodatne iskalne akcije.

Podatkov o tem, koliko ljudi letno izgine v narodnih parkih, sicer ni, s spletne strani Nacionalne službe za parke pa lahko razberemo, da je trenutno nerešenih vsaj 29 primerov, povezanih z izginotjem ali pa z nepojasnjenimi okoliščinami smrti posameznikov. Najstarejši primer sega v leto 1958.

V ZDA vsako leto izgine več kot 600.000 ljudi

Nacionalni sistem pogrešanih in neidentificiranih oseb (NamUS) poroča, da v ZDA vsako leto izgine več kot 600.000 ljudi, vendar večino hitro najdejo, in to "žive in zdrave". "Ocenjuje se, da je vsako leto najdenih 4.400 neidentificiranih trupel, približno tisoč jih ostane neidentificiranih tudi po enem letu," je zapisano na njihovi spletni strani. V nedeljo je bilo v ZDA 20.685 odprtih primerov pogrešanih oseb.