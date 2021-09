V nasilju v ekvadorskem zaporu več kot 100 mrtvih

V torkovih spopadih v mestu Guayaquil je bilo obglavljenih najmanj pet zapornikov, ostali so bili ustreljeni. Policijski poveljnik Fausto Buenaño je dejal, da so zaporniki metali tudi granate. Za to, da so ponovno prevzeli nadzor nad zaporom, so potrebovali 400 policistov.

Lokalni mediji poročajo, da so upor naročile močne mehiške tolpe, ki danes delujejo v Ekvadorju. Direktor ekvadorske službe za zapore Bolivar Garzon je za lokalni radio povedal, da so razmere "grozne". "Včeraj je policija nadzor prevzela ob 14.00 po lokalnem času, vendar pa je sinoči prišlo do ponovnega streljanja in metanja eksplozivov, danes zjutraj pa smo prevzeli popoln nadzor, vstopamo v paviljone, kjer je prišlo do spora. Našli smo že več trupel," je dejal.

Buenaño je razkril še, da so se zaporniki iz enega krila zapora splazili skozi luknjo in tako prišli do drugega krila, kjer so napadli člane druge tolpe. Policiji je sicer uspelo pravočasno priti do šestih kuharjev, ki so bili ujeti v tem delu zapora, in jih spraviti na varno, še poroča BBC.