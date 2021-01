V nasilnem vdoru Trumpovih privržencev na kongres umrle štiri osebe

Policija je sporočila, da so v nasilnem vdoru privržencev predsednika ZDA Donalda Trumpa na poslopje ameriškega kongresa umrle štiri osebe. Aretirali so skupaj najmanj 50 ljudi, zaplenili nekaj kosov orožja in odkrili dve bombi. Nasilni vdor v kongres je pretresel Washington in svet, vendar procesa potrditve Bidnove zmage nad Trumpom ni ustavil. Ameriški senat po odstranitvi Trumpovih podpornikov nadaljuje z razpravo pred potrditvijo izida predsedniških volitev 3. novembra. Senatorji so že zavrnili ugovor na izid volitev v Arizoni, Nevadi in Pensilvaniji.

V Washingtonu in v okolici kapitola je možno videti dodatne enote policije in nacionalne garde.

Šef policije Washingtona Robert Conteeje sporočil, da so v bližini ameriškega kongresa umrle še tri osebe, vendar okoliščin ni podrobneje razložil. Prva smrtna žrtev je bila ženska, katere identitete še niso objavili. Umrla je v bolnišnici, in sicer zaradi strela iz policijske pištole, ko je množica skušala vdreti skozi zabarikadirana vrata kongresne dvorane pred katerimi so bili kongresni policisti. Washingtonska policija je potrdila, da so zaradi nemirov aretirali 52 protestnikov, 26 od teh v sami stavbi Kapitola. 47 aretacij je bilo zaradi kršitev policijske ure, ki je veljala od šeste ure popoldan, štirje so bili aretirani, ker so imeli orožje brez dovoljenja, ena oseba pa je imela prepovedano orožje. Zaplenili so nekaj kosov orožja in odkrili tudi dve bombi. Ena je bila nastavljena pred sedež demokratske stranke v Washingtonu, druga pred sedež republikanske stranke. Na območju kongresa so v vozilu odkrili tudi puško in molotovko.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Ameriški kongres spet zaseda Nekaj ur po nasilnem vdoru podpornikov predsednika ZDA Donalda Trumpa je ameriški kongres obnovil skupno zasedanje obeh domov za formalno potrditev izida predsedniških volitev 3. novembra, ki mu predseduje podpredsednik ZDA Mike Pence. Ta je na otvoritvi senatnega dela zasedanja nasilnežem sporočil, da niso zmagali in niso dosegli ničesar. "Tistim, ki ste danes uničevali prestolnico: Niste zmagali, nasilje nikoli ne zmaga, svoboda zmaga," je dejal. Vodja senatne večine, republikanec Mitch McConnell, je dejal, da jih ne bo nič odvrnilo od potrditve izida volitev in dodal, da so protestniki skušali ovirati demokracijo, ampak niso uspeli. Vodja demokratske manjšine Chuck Schumerpa je dejal, da Trump nosi velik del odgovornosti za vdor drhali. 6. januar 2020 je označil za madež na ameriški demokraciji, ki ji bo v večno sramoto. Glede na uvodne nagovore senatorjev so Trumpovi podporniki z nasiljem dosegli nasprotni učinek. Več republikancev, ki so nameravali vložiti ugovor na zmago demokrata Josepha Bidna, je sporočilo, da zaradi nasilja sedaj ugovora ne bo. Začelo se je po abecedi z Arizono in možno je, da bo kakšen ugovor kasneje pri kateri drugi državi. Republikanec Josh Hawley je sicer vztrajal in povedal, da še vedno ugovarja izidu volitev v Pensilvaniji, čeprav sam prihaja iz Missourija. Nasilje je zavrnil nato pa nanizal iste neutemeljene obtožbe o volilnih prevarah s katerimi je Trump dva meseca podžigal svoje podpornike in jih spravil do napada na kongres.

icon-expand Kongres FOTO: AP

Zavrnili ugovore na izid volitev v Arizoni, Nevadi in Pensilvaniji Ko je ameriški senat nadaljeval z razpravo pred potrditvijo izida predsedniških volitev 3. novembra, so senatorji najprej z 93 glasovi proti šestim zavrnili ugovor na izid volitev v Arizoni. 55 republikancev je podalo ugovor rezultatov Nevade. V zanimivem preobratu je postalo jasno, da bo ugovor zavrnjen, saj je kongresnik izjavil, da je senator umaknil podporo na ugovor. Senat je potrdil tudi rezultate Pensilvanije in zavrnil ugovor. Sedem senatorjev je ugovor potrdilo, 93 senatorjev pa zavrnilo. Proces se nadaljuje, možni so še ugovori na izide v drugih državah, kot so Wisconsin, Michigan in Georgia. Pred nasiljem je ugovore napovedalo 12 senatorjev, pri Arizoni jih je potem ostalo le šest. Kmalu za senatom je svoj del postopka začel še predstavniški dom. Ta lahko glasuje o ugovorih svojih republikancev šele potem, ko senat konča s svojim delom, kar pomeni, da se bo zasedanje nadaljevalo še več ur. Pence bo na koncu procesa pred obema domovoma kongresa objavil rezultat izida glasovanja elektorjev, ki je bilo opravljeno že 14. decembra in na katerem je demokrat Biden dobil 306 elektorjev proti 232 za Trumpa. Pence nima nobenih pooblastil za vplivanje na izid, kar je priznal tudi javno preden je izbruhnilo nasilje. Nasilje obsojajo vsi, mnogi ga pripisujejo tudi Trumpu, ki je podžgal svoje podpornike k pohodu na kongres.