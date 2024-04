'V naslednjih dneh je možen povračilni iranski napad na Izrael'

In potem ko je ameriška obveščevalna služba opozorila, da bi lahko Teheran v naslednjih nekaj dneh ukazal napad na vojaške in vladne cilje v državi, se Izrael vse bolj pripravlja na morebitno zaostritev spora z Iranom. Izraelski ministri niso čakali, nemudoma so obljubili, da bodo v primeru neposrednega vojaškega posredovanja Teherana odgovorili s silovitimi napadi na iransko ozemlje. A kot se bojijo mnogi, bi to lahko odprlo vrata za obsežno regionalno vojno na Bližnjem vzhodu.

ZDA menijo, da je v naslednjih dneh precej možen neposreden iranski napad kot povračilni ukrep za izraelsko bombardiranje iranske konzularne stavbe v Damasku 1. aprila, v katerem so bili ubiti visoki general Islamske revolucionarne garde in šest drugih častnikov.

Kot je še razkril Bloomberg, vse kaže na to, da se Iran pripravlja na napad, začenši z napadom na Kiryo, sedež izraelske vojske v Tel Avivu. Druge možne tarče so tudi letalske baze, kot sta Palmahim v osrednjem Izraelu ali Meron na severu, ter kneset in urad predsednika vlade v Jeruzalemu. Vendar pa bi bil Jeruzalem izredno tvegan cilj za napade. Deloma zaradi palestinskega prebivalstva v vzhodnem delu, deloma pa tudi zaradi očitnega verskega pomena mesta.

Iran poseduje tudi kar nekaj orožja. Največjo moč iranskih raket dolgega dosega predstavljajo modeli Fateh, Khaebar in Dezful, ki imajo domet 1000 kilometrov in več. Iran je pred kratkim tudi predstavil nov model brezpilotnega letala dolgega dosega Mohajer 10, za katerega so zatrdili, da lahko "Izrael zbombardira nazaj v kameno dobo".

Izstrelitev takšne rakete z iranskega ozemlja bi predstavljala nekakšen preizkus dosega iranskega arzenala, saj je razdalja od jugozahodnega Irana do Izraela približno 1700 kilometrov. Izrael je tako teoretično na dosegu iranske raketne moči.

Vendar ali se bo napad res zgodil? Strokovnjaki so za Telegraph poudarili, da so zelo skeptični do možnosti neposrednega napada iz Irana, saj bi se s tem porušila dolgoletna politika podpihovanja sporov z Izraelom na daljavo. "Iranski režim je previden in se izogiba neposrednemu spopadu, vendar so bili zdaj precej bolj izzvani kot običajno," je razložil Steven Wagner, predavatelj mednarodne varnosti na univerzi Brunel. "Izraelski napad v Siriji bo zagotovo ustvaril občutek, da je potreben povračilni ukrep." A kot je dodal, so morda politiki odločili, da imajo dovolj in da je smiselno le podati malce dramatično izjavo.