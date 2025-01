V nedeljo najverjetneje mrk Tik Toka v ZDA

Izjavo so v podjetju podali, potem ko je ameriško vrhovno sodišče v petek potrdilo zakon o prepovedi družbenega omrežja TikTok, ki ga je kongres sprejel aprila lani zaradi domnevne nevarnosti, da je pod nadzorom kitajske vlade.

"Če Bidnova administracija nemudoma ne ponudi jasnih zagotovil ključnim ponudnikom storitev, da ne bo prišlo do izvrševanja zakona, bomo TikTok 19. januarja žal prisiljeni ugasniti," so v družbi TikTok zapisali v petkovi izjavi.

Zakon od kitajskega lastnika ByteDance zahteva prodajo TikToka do roka, ki se izteče v nedeljo. Ker se to še ni zgodilo, bi aplikacijo v ZDA sicer v vsakem primeru lahko odstranili iz Googlovih in Applovih trgovin z aplikacijami.

Napoved o prenehanju delovanja je TikTok podal kljub temu, da je administracija Joeja Bidna nakazala, da prepovedi ne bo izvajala takoj po izteku roka, saj bo izvajanje zakona prepustila novoizvoljenemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki bo predsedniški položaj prevzel v ponedeljek.

Tako Bidnova kot prihajajoča Trumpova administracija sta sicer poslali signale kitajskemu lastniku omrežja ByteDance, da bi lahko uporabili določbo zakona, ki omogoča 90-dnevni odlog izvajanja zakona, kar pomeni, da bi aplikacija lahko bila dostopna v trgovinah tudi po izteku zakonsko določenega roka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Omrežje ima v ZDA približno 170 milijonov uporabnikov.