Tujina

V nedeljo virtualno srečanje koalicije voljnih

Pariz, 16. 08. 2025 18.17 | Posodobljeno pred 8 dnevi

Avtor
STA
Voditelji Francije, Nemčije in Združenega kraljestva bodo v nedeljo gostili virtualno srečanje zaveznic Ukrajine v okviru t. i. koalicije voljnih, so sporočili iz Elizejske palače. Srečanje se bo predvidoma začelo ob 15. uri po srednjeevropskem času.

Na srečanju naj bi voditelji med drugim razpravljali o varnostnih jamstvih za Ukrajino v okviru morebitnega prihodnjega mirovnega sporazuma z Rusijo. Kdo vse bo na njem sodeloval, še ni znano.

Sklic srečanja, ki ga bodo skupaj koordinirali francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški kancler Friedrich Merz in britanski premier Keir Starmer, sledi dolgo pričakovanemu petkovemu srečanju ameriškega in ruskega predsednika Donalda Trumpa in Vladimirja Putina na Aljaski.

Kljub temu da srečanje ni dalo konkretnih rezultatov, sta oba voditelja izrazila zadovoljstvo s sestankom in nakazala pripravljenost za ponovno srečanje.

Voditelji več evropskih držav, Evropske komisije in Evropskega sveta so v današnji skupni izjavi pozdravili Trumpova prizadevanja za končanje vojne. V dokumentu so med drugim poudarili, da bodo evropske države nadaljevale pomoč Ukrajini in da bo ta odločitve o svojem ozemlju sprejemala sama.

Ob tem so pozdravili Trumpovo izjavo o ameriških varnostnih zagotovilih za Ukrajino, pri čemer so izpostavili, da je tudi koalicija voljnih pripravljena pri tem igrati aktivno vlogo.

Po nedeljskem virtualnem srečanju koalicije voljnih bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v ponedeljek odpotoval v Washington, kjer se bo sestal s Trumpom.

