V nekaj sekundah streli iz avtomobila zadeli 13 ljudi, tudi tri otroke

Policija je pred tem sporočila, da je bilo ustreljenih 14 ljudi, vendar je številko zgodaj zjutraj popravila na 13. Med žrtvami so tudi otroci, med njimi 3-letni deček, 11-letna deklica in 13-letni deček, so sporočili s policije. Žrtve so bile prepeljane v več območnih bolnišnic, njihovo stanje pa je različno – od lažjih do težjih poškodb.

Brown ni imel natančnega pojasnila na vprašanje, zakaj se je skupina zbrala prav tam. "To je javni kraj, kjer se ljudje zbirajo in imajo različna srečanja in druženja," je dejal.

Storilca naj bi potovala v temnem terenskem vozilu, streljala sta na ljudi na vogalu, nato pa odpeljala s prizorišča.

Preiskovalci so pridobili videoposnetek, ki kaže, da se je vse skupaj zgodilo v nekaj sekundah. Policija za pomoč pri preiskavi prosi priče.

Številna ameriška mesta se sicer soočajo z valom nasilja – tako zaradi vse večjega števila težav z mentalnim zdravjem kot zniževanja sredstev za policijo in prepričanja nekaterih liberalnih pristojnih, da lahko nekateri prestopki ostanejo nekaznovani.