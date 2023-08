V nekaterih delih Hrvaške letos štirikrat več komarjev kot lani

Gre predvsem za tigraste komarje, ki se pospešeno razmnožujejo tudi zaradi obilnih padavin. Dodal je, da na povečanje števila komarjev močno vpliva tudi zanemarjanje okolice v urbanih središčih, kot so nepokošena trava in odpadki.

Konec junija in v začetku julija so v hrvaški prestolnici sicer izpustili v naravo 100.000 sterilnih samcev tigrastega komarja v upanju, da bodo s tem omejili populacijo teh insektov v mestu. Večje količine sterilnih samcev tigrastega komarja so lani izpustili v naravo tudi v Osijeku in Pulju. V slednjem so letos to metodo uporabili znova in s 25 lokacij izpustili kar 1,2 milijona sterilnih samcev.