V nekaterih kitajskih mestih pozivajo naj se božič ne praznuje

V mestu Šangaj in Chongqing lahko vidimo bleščeča nakupovalna središča, lučke in bleščice po ulicah, a to je le v večjih kitajskih mestih, piše Reuters.

V jugozahodni provinci Yunnan so denimo prodajalce v nakupovalnih središčih pozvali, naj ne prodajajo božičnih voščilnic in daril, prebivalce pa naj ne postavljajo božičnih dreves in okraskov. Ob tem so opozorili, da se ne smejo "slepo držati tuje tradicije in s tem zanemariti svojo lastno kulturo".