Na severu Italije je v višje ležečih predelih v zadnjih 24 urah zapadlo kar dva metra snega. Številne hiše so zasute, ponekod so ljudje ujeti v domovih. Gasilci odstranjujejo sneg, da se dokopljejo do hiš, prebivalce najbolj zasneženih predelov evakuirajo tudi s helikopterji. Pod težo snega so se zrušile tudi številne strehe.

icon-expand