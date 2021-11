V nekdanjem staroselskem internatu v Nebraski umrli 102 osebi

Šola v Genoi je bila ena največjih v sistemu 25 državno vodenih internatov za domorodne Američane. Kruta zgodovina zlorab v šolah je zdaj predmet preiskav po vsej državi, poroča AP News.

Sodirektorica projekta digitalne sprave v domorodnih šolah v Genoi in profesorica zgodovine na Univerzi Nebraska-Lincoln Margaret Jacobs je dejala, da so nekatera od doslej ugotovljenih imen morda dvojniki, vendar pa je ob tem poudarila tudi, da je resnična številka smrtnih žrtev verjetno še veliko večja. Kot pravi, je veliko otrok umrlo zaradi bolezni, vključno s tuberkulozo. Takratni časopisi pa so poročali tudi o nekaterih drugih smrtih, na primer zaradi utopitve.

Ko so šolo zaprli, so bili številni dokumenti uničeni, nekateri so bili raztreseni po vsej državi. Njihovo lociranje se je izkazalo za velik izziv. Številna imena, povezana z Genoo, so bila najdena v časopisnih arhivih, vključno s šolskimi študentskimi časopisi, je dejala Jacobsova.

Odkritje prihaja ravno v času, ko s posebno tehnologijo prodirajo v zemljo v okolici šole, ki je v Genoi delovala med letoma 1884 in 1934. Ob tem iščejo tudi pokopališča številnih otrok, vendar pa do zdaj še niso našli nobenega groba.